Fredag, lørdag og søndag skal Alexander Kristoff og resten av sykkelfeltet i Hammer Stavanger kjempe i tre ulike konkurranser: Det blir bratte bakker fredag, intense spurter med målgang i Vågen lørdag og en nervepirrende finale søndag.

– Folk får oppleve noen av verdens beste syklister på nært hold. I motsetning til et klassisk sykkelritt er Hammer Stavanger unnagjort på to timer. Det blir action og bånn gass hele veien, lover rittsjef og daglig leder for Hammer Stavanger, Roy Hegreberg.