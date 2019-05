STAVANGER FORUM: Hammer Stavanger har ikke blitt den formidable publikumssuksessen som de siste års Tour des Fjords har vært i Stavanger. Årsaken til dette kan være flere, men Hegreberg er klar på at de vil ha en solid evaluering av arrangementet i ettertid.

– For det første så er vi virkelig stolte over å ha et slikt arrangement som dette i Stavanger. Det er heller ingen tvil om at regionen ønsker slike store arrangement som blant annet Hammer, forklarer han.