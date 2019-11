Tande vant sesongens første verdenscuprenn: – For en revansje

Med et andrehopp på 129 meter vant han rennet i Wisla.

– For et svar, for en revansje for Tande, som har slitt så mye de siste sesongene, sa NRK-kommentator Ingrid Sørli Glomnes.

– Han trykker til på kanten, får med seg hastigheten nedover. Jeg tror ingen kan slå dette. Dette var veldig imponerende, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter hoppet som sikret Tande seieren.

Skader og sykdom har preget den 25 år gamle narvikingens karriere de siste sesongene.

Tande har ikke vunnet et verdenscuprenn siden mars 2018, da han vant på hjemmebane i Holmenkollen.

– Det er godt å se at han viser hva han er god for, sier Evensen.

209.3 poeng holdt til seier foran japanske Yukiya Sato med 207,5 poeng. Daniel Huber fra Østerrike ble nummer tre.

Vi oppdaterer saken.