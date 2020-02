På et møte torsdag har styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) støttet Norges Skiforbunds forslag om å inkludere stor bakke for kvinner i VM-programmet.

Maren Lundby har den siste tiden vært kritisk til at kvinnene ikke fikk hoppe i den store bakken i VM i Oberstdorf neste år. Forslaget sendes nå videre til FIS-kongressen som arrangeres i Thailand i mai.

– Dette er fantastisk. Jeg vil takke skiledere og deres velvillighet i denne saken. Det har vært helt avgjørende med all støtten jeg har fått fra vår skipresident, som har jobbet natt og dag den siste uken, vår kultur- og likestillingsminister og vår egen hoppsjef, forteller Lundby i en pressemelding.

– De har støttet meg helhjertet gjennom den stormen som har vært. Jeg har følt meg litt tom for energi etter alt oppstyret, men dette gir meg en enorm boost inn mot helgens konkurranser i Hinzenbach, fortsetter hun.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er også glad for at det nå skal tas en avgjørelse i saken under FIS-kongressen.

– Beslutningen viser at FIS er en organisasjon som tar raske og gode beslutninger når det er nødvendig. Det gjør meg trygg på at vi går i riktig retning, sier Bråthen.

– For hoppsporten er dette et av de største løftene siden vi fikk kvinnene inn på verdenscupprogrammet, utdyper han overfor Aftenposten.

Hyller Lundby

I slutten av januar langet Lundby ut mot programmet i neste års VM. Bråthen er full av lovord om Lundbys initiativ.

– Maren Lundby blir en historisk utøver på en måte de færreste andre har mulighet til å bli. Nå var det et mulighetsvindu for å ta en stemme her. Det gjorde Maren på en fremragende måte. All mulig kred til henne for det.

Lundby ble kårets til «årets forbilde» på årets idrettsgalla.

– Man skulle trodd juryen var synske, sier Bråthen.

Han roser også den nasjonale skiledelsen for å påvirket den internasjonale i denne retningen. Også arrangøren av neste års Oberstdorf-VM får lovord av den norske hoppsjefen.

– Arrangøren i Tyskland har vist en vilje til å se muligheter, istedenfor å lukke døren. Det er jo spesielt at det kommer inn nye øvelser så kort tid før mesterskapet.

Geir Olsen

Håper på gjennomslag også i OL

Bråthen synes det er litt vanskelig å forutsi hvor store konsekvensene kan bli nå som også kvinnehopperne muligens får et komplett VM-program.

– Det må være veldig motiverende for dem som holder på nå. I tillegg blir det en motivasjonsfaktor for dem som kommer senere. Interessen i kommersielle kanaler, blant media, sponsorer, investorer og andre samarbeidspartnere vil øke, siden kvinnene får like mange medaljesjanser som guttene, sier Bråthen.

Nå mener han det er viktig å glede seg over det som er i ferd med å skje, før man setter kurs for neste mål: Å få storbakkehopping for kvinnene inn på OL-programmet.

– Deretter vil det bare gjenstå én ting før alle barrierer er revet ned. Det er å se jentene fly.

Ventet at forslaget blir vedtatt

Skipresident Erik Røste har også vært svært engasjert i saken. På vegne av Norges Skiforbund sendte han umiddelbart inn et kongressforslag, som nå etter en enstemmig avgjørelse skal behandles ytterligere.

Norges Skiforbund hevder at det er ventet at forslaget blir vedtatt under kongressen.

– Alle jeg har snakket med, har vært konstruktive for å finne en løsning og vært enige om at dette måtte vi bare ordne. Det viser at det også i internasjonal idrett er mulig å gjøre raske og nødvendige endringer, sier Røste.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har også involvert seg. Han ringte personlig til Bråthen for å vise sin støtte.

– Som idrettsminister så er det både min plikt og en stor ære å ringe til hopplandslagets sjef og gi ham beskjed om at han har min fulle støtte for de kravene han stiller. Vi står skulder til skulder med hele hopplaget fra kvinnesiden når de sier at de ønsker å hoppe fra store bakker, sa Raja til TV 2 mandag.