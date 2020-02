Hovland vurderte å droppe storturnering på favorittbane

Det røpet den norske golfprofilen i et intervju med Golf Channel etter å ha gått åpningsrunden to slag under par i California torsdag. Det holdt til delt 44.-plass.

– Jeg planla egentlig ikke å spille her, men så tenkte jeg «vet du hva, jeg har ikke noe annet å gjøre, så jeg spiller», sa Hovland.

– Det har vært fantastisk å komme tilbake hit. Jeg skjønte ikke hvor mye jeg hadde savnet dette stedet før jeg kom hit, tilføyde han.

Hovland vant i 2018 det amerikanske amatørmesterskapet nettopp på Pebble Beach, og i fjor spilte han Major-turneringen US Open samme sted. I sistnevnte turnering skrev han seg inn i historiebøkene med den laveste scoren av en amatør noen gang.

– Sure putter

Torsdag innledet Hovland sin runde på 10. hull og greide umiddelbart dagens første birdie. Etter nye birdier på 14. og 18. hull var han tre slag under par halvveis, men så kom en bogey på 1. hull.

En ny birdie på 4. hull sendte ham tre under igjen, men en bogey på 6. hull sendte ham nedover på lista igjen.

Etter første runde ligger nordmannen på delt 44.-plass, to slag under par.

– Et par sure putter ødela litt for en ordentlig bra runde. Men jeg føler jeg begynner å slå mange av de slagene som jeg gjorde før, og spille litt på samme måte som jeg gjorde før, hvor det var veldig «steady», sa Hovland til Eurosport.

Godt og blandet

Kristoffer Ventura var ett slag under par vel halvveis på sin runde. To birdier (10., 13. og 15. hull) og to bogeyer (12. og 18. hull) var da fasiten. Etter fullført runde ligger han på en delt 58.-plass, ett slag under par.

– Det var litt godt og blandet. Én under er ikke dritdårlig, men det kunne godt vært fire-fem under. Det tøffeste for meg med golf nå, er å bare gi litt f... Det kan bli litt seriøst til tider, og det er ikke bra mentalt. Jeg gjorde så godt jeg kunne, men jeg har litt å jobbe med, sa Ventura til Eurosport.

Nick Taylor fra Canada leder turneringen etter åpningsdagen i California, åtte slag under par. Amerikanerne Patrick Cantlay og Chase Seiffert ligger på delt 2.-plass.