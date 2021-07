Følg Klepp-Sandviken direkte

Sandviken har sett veldig sterke ut i år. Selv om de har vunnet de fleste kampene har de periodevis slitt litt med å få spillet til å flyte og varierer enda litt i prestasjon. Det er ingen tvil om at det bor mye kvalitet og dette er et lag som kommer til å kjempe i toppen. De kommer fra en veldig overbevisende seier mot LSK-kvinner som de slo 4-1 på hjemmebane forrige runde. Arna-Bjørnar klarte likevel 1-1 mot Sandviken så det finnes muligheter for Klepp til å overraske på hjemmebane.

Sandviken har sett veldig sterke ut i år. Selv om de har vunnet de fleste kampene har de periodevis slitt litt med å få spillet til å flyte og varierer enda litt i prestasjon. Det er ingen tvil om at det bor mye kvalitet og dette er et lag som kommer til å kjempe i toppen. De kommer fra en veldig overbevisende seier mot LSK-kvinner som de slo 4-1 på hjemmebane forrige runde. Arna-Bjørnar klarte likevel 1-1 mot Sandviken så det finnes muligheter for Klepp til å overraske på hjemmebane.

