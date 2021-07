Vi fulgte kampen direkte

Følg kampen her

DEL Det er slutt på Klepp Stadion. Sandviken vinner veldig fortjent 3-1 på Jæren. De kom best i gang med scoring rett over minuttet spilt med Lund servert av Terland og med kort tids mellomrom satt 2-0 med Brochmann og 3-0 nok en gang med Lund. Marit Bratberg Lund er involvert i alle målene til Sandviken og er kampens gigant. Spillemessig helt overlegne i store deler av kampen selv om en periode rundt reduseringen til Klepp viste Kleppjentene hvordan de kan spille. Reduseringen kom med D´Anjou som ble spilt fri av Aune. For Klepp venter nå Avaldsnes borte som er en utrolig viktig kamp for å beholde plassen. Sandviken skal ut i toppkamp mot Vålerenga.

90 + 4 ′ Kampen er slutt

90 + 3 ′ Hjørnespark til Sandviken Nødland klarerer.

90 + 2 ′ Hjørnespark til Sandviken Avsluttning og til ny corner.

90 + 2 ′ Spillerbytte - Sandviken Nora Myklebust Ferstad Marit Bratberg Lund

90 + 2 ′ Spillerbytte - Sandviken Kristina Grøndal Marthine Østenstad

90 + 1 ′ Hjørnespark til Sandviken

90 + 1′ DEL 3 minutter tillegstid.

90 ′ Hjørnespark til Sandviken Ausdal klarerer.

90′ DEL Lund til innlegg og nok en gang skyter Terland via en Kleppspiller til hjørnespark.

89′ DEL Mille Aune kåres av lokale jurien til Klepps beste spiller.

87′ DEL Østenstad med fremover og skyter rett i en Klepp-forsvarer.

85′ DEL Terland spiller fri Lund, Larsen kommer ut og redder situasjonen.

83′ DEL Vistnes inn på topp.

83 ′ Spillerbytte - Klepp Susanne Vistnes Mille Aune Aune levert godt hun i dag. En av Klepps bedre.

82′ DEL Brunes tilnake.

81′ DEL Spillet i gang, Brunes skal klareres for viderespill. Ser ut til å være klar igjen.

81′ DEL Stopp i spillet.

81′ DEL Terland spiller fri Veglo som kommer til innlegg. Innlegget finner Terland som får avsluttet knall hardt rett i hode på Brunes som går ned for telling.

79′ DEL Sandviken frempå. Kommer til innlegg fra venstre mot Østenstad motsatt. Hun rekker å dempe ballen på kassa før dommer blåser henne av for offside.

77′ DEL Mer trykk i Kleppjentene nå.

72 ′ Spillerbytte - Sandviken Vilde Drange Veglo Vilde Hasund

72 ′ Mål for Klepp! Klepp 1 - 3 Sandviken Mål: Marie-Yasmine D'Anjou Målgivende: Mille Aune Så kommer reduseringen. Aune med et glitrende forarbeid. Drar seg fri og spiller D´Anjou alene med Micah på mellomdistanse. D´Anjou gjør ingen feil og setter ballen høyt over keeper og i mål. Ikke ufortjent etter siste 10 minuttene.

68′ DEL Smeller i stolpen! Tveit går seg bort i forsvarsjobben og Lund får fri bane på sin venstreside. Innlegget er bra rett til Østenstad som setter ballen i stolpen. Returen går til Terland som også kommer til avslutning. Terlands skudd blokkeres.

66′ DEL Terland på skudd fra 16 meter godt utenfor målet.

65 ′ Spillerbytte - Klepp Ine Tveit Kaja Karlsen

65′ DEL Sandviken legger seg lavere og lar Klepp få ta over banespillet.

62′ DEL Klepp med veldig bra spill. Orgill blir spilt fri av Nødland og kommer til innlegg. Innlegget er veldig bra og rettet mot D´Anjou og Karlsen som jakter i boksen, desverre for Klepp kommer ingen av de grønnkledde først på ballen.

61 ′ Spillerbytte - Sandviken Kennya Cordner Maria Dybwad Brochmann Brochmann mye involvert i første 45. Ikke sett noe til hun i 2. omgangen.

61′ DEL Klepp spiller seg ellegant ut for første gang i kampen til jubel fra de på tribunen.

60′ DEL Cordner står klar og skal inn for Sandviken.

60′ DEL Etter at Neset kom inn og la seg på midtbanen til Sandviken har Østenstad lagt seg ut til høyre der Rydland spilte. Spord lagt ned i den bakre treeren.

58′ DEL Aune viser noen frekke detaljer på midten. Klepp litt mer med nå.

56′ DEL Klepp kommer oppover venstresiden for første gang denne omgangen. Skretting får lagt inn, men det er kun D´Anjou som er i boksen. Ballen går igjennom feltet.

55′ DEL Sandviken blåser nok et distanseskudd langt over mål fra langt hold.

54′ DEL Klepp i en 4-5-1 nå. D´Anjou alene på spissplass og Nødland som anker på midten.

53′ DEL Sandviken med frispark midt på Klepps banehalvdel. Flytter opp laget. Lund går for skudd langt over.

52′ DEL Terland danser elegant forbi Ausdal og finner Lund som setter ballen rett på keeper Larsen.

49′ DEL Klepp prøver å spille seg ut igjen, men som alle ganger tidligere spiller de seg selv i trøbbel.

49′ DEL Sandviken angriper på høyresiden, men Nødland klarerer via Sandvikenspiller og til utspark.

48′ DEL Sandviken vinner et kast nesten med Klepps hjørneflagg. Blir ikke noe farlig ut av den.

46 ′ Spillerbytte - Sandviken Ida Holm Neset Ingrid Ryland

46′ DEL Brochmann setter i gang 2. omgangen for Sandviken.

45 ′ 2. omgang

DEL Pause på Klepp Stadion og det trenger Klepp nå. De har blitt rundspilt i 45 minutter. Alt starter med at Sandviken gikk rett opp og scorte med Vilde Hasund som var sikker som banken. Det skulle bli travelt i de bakre rekker for Klepp og når Maria Brochmann og Marit Bratberg Lund legger på til 2 og 3 så blir det blytungt for hjemmelaget. Klepp må trylle i pausen, mens Sandviken kan gå veldig fornøyde i garderoben.

45 + 2 ′ Pause

45 + 1′ DEL Lagt til 1 minutt.

45 + 1′ DEL Klepp på en visit på Sandvikens banehalvdel. Mister fort ballen.

45 ′ Hjørnespark til Sandviken Ballen ligger i mål, men er vinket for offside.

45′ DEL Brochmann med volly til corner.

45′ DEL Lund finner Terland på vei igjennom på venstresiden. Hun ser opp i og ser at Brochmann står fint plassert i boksen. Ballen klareres.

42′ DEL Lund kommer til innlegg nok en gang på venstre siden. Innlegget har god retning mot pannebrasken til Brochmann som bommer på headingen denne gangen.

37 ′ Hjørnespark til Sandviken Ausdal gir til corner. Brochmann er enorm i feltet i dag. Headingen går over.

37′ DEL Skretting lager frispark mot Rydland. Lund skal svinge inn frisparket.

35′ DEL Lund kommer til skudd fra hjørnet fra 16-meteren. Går like utenfor.

33 ′ Spillerbytte - Klepp Ingrid Synnøve Nødland Kristina Maksuti Spares trolig til Avaldsnes neste.

31′ DEL Skal byttes allerede for Klepp.

30′ DEL Kommer til innlegg fra venstre nok en gang. I boksen står Rydland helt alene og setter den 2 meter utenfor.

28′ DEL Lund kommer til innlegg og finner Brochmann som er stor og sterk i boksen. Headingen blir svak og rett på Larsen.

27′ DEL Sandviken dominerer totalt her. Maler på.

26′ DEL Karlsen prøver å finne Maksuti rundt 16-meteren, men Hansen rydder unna.

24′ DEL Terland til skudd fra 18 meter. Blir spilt i mellomrommet og får ta med ballen innover. Avsluttningen er svak rett på Larsen.

23′ DEL Larsen bommer fullstendig på innlegget, men er heldig at ballen er for høy og går ut til kast.

22′ DEL Ausdal feller Hasund i god innleggsposisjon.

21′ DEL Rydland og Terland kombinerer fint på høyresiden. Skretting setter inn en skikkelig takling på Rydland som blåses av for offside.

19′ DEL Sandviken står høyt på Klepp når de skal spille seg ut. De lykkes hver gang når Klepp blir stresset og de vinner ballen veldig enkelt.

17 ′ Hjørnespark til Sandviken Brochmann får hode på innlegget, men ballen spretter ut av feltet.

17′ DEL Rydland har åpnet bra. Setter fart og utfordrer Broch. Brunes ordner opp.

17′ DEL Broch spiller fri Skretting som utfordrer Hansen. Det går litt for fort for Hansen som havner på ryggen, men Skretting får ikke levert ballen til en medspiller.

15′ DEL Klepp forsvarer seg i en 4-4-2 nå.

13′ DEL Klepp prøver å etablere spill, sandviken gode i presspillet.

10 ′ Mål for Sandviken! Klepp 0 - 3 Sandviken Mål: Marit Bratberg Lund Målgivende: Elisabeth Terland Dette begynner å bli pinlig! Sandviken scorer på alt! Marit Bratberg Lund får ballen på venstresiden. Hun bestemmer seg for å skyte og ballen går i en perfekt bue over Larsen. Alle står bare å spør seg selv 'hva skjedde nå?' når ballen går i mål.

8 ′ Mål for Sandviken! Klepp 0 - 2 Sandviken Mål: Maria Dybwad Brochmann Målgivende: Marit Bratberg Lund Så sitter den for Brochmann! Sandviken flokker seg foran Larsen i boksen og hun setter headingen kontant i mål.

7 ′ Hjørnespark til Sandviken

7 ′ Hjørnespark til Sandviken Flokker seg foran Larsen i boksen. Østenstad i duellen.

6′ DEL Klepp prøver å spille seg ut. Larsen gir til innkast i et upresist oppspill til Borch.

1 ′ Mål for Sandviken! Klepp 0 - 1 Sandviken Mål: Marit Bratberg Lund Målgivende: Ingrid Ryland Gjestene rett opp i ledelsen. Kombinerer på høyresiden og kommer til innlegg. På bakre stolpe setter Lund ballen kontant bak Larsen. Bra spill for gjestene.

1′ DEL Maksuti setter i gang kampen for hjemmelaget.

Kampen har startet

DEL Sandviken har sett veldig sterke ut i år. Selv om de har vunnet de fleste kampene har de periodevis slitt litt med å få spillet til å flyte og varierer enda litt i prestasjon. Det er ingen tvil om at det bor mye kvalitet og dette er et lag som kommer til å kjempe i toppen. De kommer fra en veldig overbevisende seier mot LSK-kvinner som de slo 4-1 på hjemmebane forrige runde. Arna-Bjørnar klarte likevel 1-1 mot Sandviken så det finnes muligheter for Klepp til å overraske på hjemmebane.

DEL Klepp har slitt veldig de siste kampene. Det har blitt fire strake tap mot 0-2 Lyn, 1-5 LSK, 0-7 Vålerenga og sist 2-1 mot Rosenborg. Det har vært mye svake resultater og prestasjoner fra Klepp siste tiden. Det må nevnes at sist mot RBK tok de seg veldig opp. Ny formasjon med en firer bak og ikke fem som de pleier var det rett før de fikk med seg 1 poeng hjem.

DEL Dette er på mange måter en spesiell kamp Sandviken har tittelambisjoner, mens Klepp jobber med å skrape sammen nok poeng til å holde seg i Toppserien nok en sesong. Det mest spesielle er nok at tre av de viktigste bærebjelkene i Klepp de siste årene Østenstad, Terland og Hansen valgte før sesongen å gå til Sandviken fra Klepp. At de tre forsvant har satt et tydelig spor i en offensiv svekkelse med tapet av Terland og en defensiv trygghet i Hansen og Østenstad i de bakre rekker. Kleppspillerne har vært ute og meldt at de skal få en vanskelig tilbakekomst på Klepp Stadion.