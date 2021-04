Mercedes-sjefen fnyser av konkurrentene: – De snakker mye piss

McLaren-sjefen Zak Brown beskyldes for taktisk spill av Mercedes’ Toto Wolff etter utspillene om at Lewis Hamilton kan bli byttet ut med Red Bull-føreren Max Verstappen neste sesong.

«FAR OG SØNN»: Toto Wolff tar hånden rundt Lewis Hamilton, som har vunnet VM hele syv ganger – seks av de for Mercedes. Foto: Clive Mason / POOL Getty

9. apr. 2021 17:44 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Verdensmesterens nåværende kontrakt går ut etter sesongen. Williams-føreren George Russell har blitt lansert som en naturlig arvtaker i en av Mercedes-bilene, men Zak Brown er ikke sikker på om det blir slik.

– Jeg tror vi kommer til å se Max (Verstappen) og George (Russell) der i 2022, sier Brown til Daily Mail.

Verstappen ble tidenes yngste Formel 1-fører og yngste vinner av et løp, men har ikke klart å bli verdensmester i årene dominert av Mercedes (2014–2020).

Brown tror imidlertid at Verstappen må bytte ut Red Bull med Mercedes for å vinne førermesterskapet.

– Jeg synes det er den åpenbare konklusjonen. Lewis vinner for åttende gang i år og blir den mestvinnende føreren på alle måter, de har en ettårsavtale med ham.

– George sin kontrakt går ut, Max sin avtale løper ut. Man har Max’ erfaring og ungdommelighet, du har Georges ungdommelighet. Hvis jeg var Mercedes ville jeg tenkt at det er ganske utrolig oppstilling de neste fem årene.

DOMINERENDE: Mercedes-fører Lewis Hamilton og Red Bulls Max Verstappen gjorde opp om seieren i Bahrain. Her er de sammen i Abu Dhabi i 2016. Foto: David Davies / PA Wire

Det mener Mercedes-sjefen Toto Wolff er tullprat.

– Brown er akkurat som Christian Horner, sier Wolff i et intervju med østerrikske oe24.

Red Bull-sjefen Horner har blitt beskyldt for å drive med «mind games» og taktisk spill med sine mange uttalelser til pressen, noe som også blir belyst i den populære Netflix-serien «Drive to survive».

– De snakker mye piss. Jeg tror Zak ville sende et stikk til Christian. Jeg bryr meg ikke, sier Wolff om uttalelsen.

LURE: McLaren-sjef Zak Brown og Red Bull-sjef Christian Horner driver ofte med spill i kulissene. Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Hamilton vant sesongåpningen i Bahrain forrige helg. Denne helgen er det løpsfri, før det er løp på Imola neste helg.

Forrige sesong kjørte George Russell for Mercedes da Lewis Hamilton var coronasmittet. Han lå an til seier, men en tabbe fra Mercedes-teamet gjorde at han mistet seieren.