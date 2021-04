LA-politiet om Woods-ulykken: Kan ha tatt feil av pedalene

Råkjøring er identifisert som hovedårsaken til den dramatiske kollisjonen til golfstjernen Tiger Woods den 23. februar. Hendelsen fant sted utenfor Los Angeles i California.

7. apr. 2021 19:20 Sist oppdatert nå nettopp

45-åringen kjørte av veien, traff et tre og rullet flere ganger rundt med bilen. Redningsmannskaper måtte bruke en metallstang og øks for å redde superstjernen ut av den vrakede bilen.

Han holdt en hastighet opp mot 138 km/t da han forlot veibanen, opplyser Los Angeles-politiet på en pressekonferanse onsdag kveld. Da han kolliderte med treet skal farten ha vært på rundt 120 km/t.

Fartsgrensen på stedet er 72 km/t.

Én teori er at Woods skal ha tatt feil av gasspedalen og bremsepedalen. James Powers i LA-politiet opplyser under pressekonferansen at gasspedalen var trykket ned med 99 prosents styrke på tidspunktet for ulykken.

Woods pådro seg skader i føttene som følge av sammenstøtet og ble hasteoperert ved sykehuset Harbor UCLA Medical Center.

VRAKET: Tigers Woods' SUV etter ulykken.

Politiet har tidligere uttalt at profilen slipper siktelse, og holder fast ved konklusjonen. De mener det ikke er skjedd noe kriminelt.

Flere medier stilte onsdag spørsmål ved hvorfor dette ikke blir ansett som kriminelt, men fikk samme svar som sist:

– Dette var en ulykke. Vi behandler det som en ulykke, sier politisjef i Los Angeles, Alex Villanueva.

– Det var ingen spor av alkohol eller andre narkotiske stoffer i bilen til Woods, forteller kaptein i Los Angeles-politiet, James Powers.

Det ble ikke tatt blodprøve av 45-åringen. Heller ikke mobilen ble sjekket for om han tekstet meldinger eller benyttet den på krasj-tidspunktet.

Politiet påpeker at Woods-leieren har vært veldig samarbeidsvillige under etterforskningen.

Området han kjørte på regnes som ulykkesutsatt.

I midten av mars publiserte han en uttalelse om at han var utskrevet og ville fortsette rehabiliteringen i eget hjem: