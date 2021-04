LA-sheriffen om Woods-ulykken: Kjørte i nesten 140 km/t

Golfproff Tiger Woods (45) kjørte i 138 km/t – nesten det dobbelte av fartsgrensen på stedet der han krasjet – forteller Los Angeles-politiet onsdag kveld.

7. apr. 2021 19:20 Sist oppdatert nå nettopp

Råkjøring er identifisert som hovedårsaken til den dramatiske ulykken til Tiger Woods den 23. februar. Hovedpersonen selv pådro seg skader i beina.

45-åringen kjørte av veien, traff et tre og rullet flere ganger rundt med bilen. Redningsmannskaper måtte bruke en metallstang og øks for å redde superstjernen ut av den vrakede bilen.

Hastigheten da han forlot veibanen skal ha vært opp mot 138 km/t på det høyeste. Den skal ha vært rundt 120 km/t da han traff treet.

Fartsgrensen på stedet er 72 km/t.

Politiet har tidligere uttalt at profilen slipper siktelse, og holder fast ved konklusjonen.

VRAKET: Tigers Woods’ SUV etter ulykken. Foto: Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP

Flere medier stilte onsdag spørsmål ved hvorfor dette ikke blir ansett som kriminelt, men fikk samme svar som sist:

– Dette var en ulykke. Vi behandler det som en ulykke, sier politisjef i Los Angeles, Alex Villanueva.

– Det var ingen spor av alkohol eller andre narkotiske stoffer i bilen til Woods, forteller kaptein i Los Angeles-politiet, James Powers.

Han fortalte at Woods skal ha hatt gasspedalen nede med 99 % styrke før krasjet, og at en teori er at han blandet gass- og bremsepedal.

Det ble ikke tatt blodprøve av 45-åringen.

Politiet påpeker at Woods-leieren har vært veldig samarbeidsvillige under etterforskningen.

Området han kjørte på regnes som ulykkesutsatt.

Woods ble fraktet til sykehus etter ulykken, hvor han ble hasteoperert i føttene.