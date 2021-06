Mikael Stahre ferdig i Sarpsborg 08 - tar over svensk klubb

Mikael Stahre (45) er ferdig som trener i Sarpsborg 08. Han tar over IFK Göteborg.

SOLGT TIL SVERIGE: Mikael Stahre (t.h.) Foto: Christoffer Andersen / NTB

2. juni 2021 20:10 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter IFK Göteborg i en pressemelding. Han har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til 2024. Stahre har tidligere vært trener for hederskronede IFK fra 2012–2014. Da ledet han klubben til cupgull i 2013.

– I Mikael får vi en trener med bred kunnskap og stor lidenskap. Hans lederstil bygger på vinnermentalitet og å få en gruppe til å jobbe hardt for hverandre for å lykkes, sier sportssjef Pontus Farnerud.

– Jeg er sulten på ny suksess med de blåhvite, sier Stahre.

Svensken har vært hovedtrener i Sarpsborg siden januar 2020.

– Vi fikk en konkret henvendelse fra IFK Göteborg på mandag om mulighetene for å få tak i Micke Stahre. Siden har det vært forhandlinger, før vi nå har blitt enige om en overgangssum vi er fornøyd med, sier sportssjef i Sarpsborg 08 Thomas Berntsen i en pressemelding på den norske klubbens hjemmeside.

Styreleder Hans Petter Arnesen karakteriserer det overfor sa.no som en «liten kompensasjon», og at det ikke handler om så mye som en årslønn for treneren.

I Stahres debutsesong ble det 12. plass og 32 poeng. I år har det blitt fem poeng på de fire første kampene. Stahre har vært under press i Sarpsborg etter at laget spilte 13 ligakamper på rad, fra oktober 2020 til mai 2021, uten seier. Seieren kom imidlertid mot Tromsø sist helg.

– Jeg må få understreket at jeg har trivdes veldig bra i Sarpsborg 08. Klubben og byen har gjort det veldig lett å trives her, men nå er det en gang slik at det kan gå fort i fotballens verden, sier Stahre.

Styreleder Hans Petter Arnesen sier til sa.no at Stahres familiesituasjonen har vært en bidragsyter.

– Det har vært vanskelig for ham å ha familien i Göteborg under de forholdene vi har levd under siden 12. mars i fjor.

Sarpsborg har ikke utpekt noen etterfølger. Ifølge sportssjef Berntsen skal denne personen være på plass innen ti dager - da klubben har sin neste kamp.