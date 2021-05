Rashford utsatt for rasisme etter finaletapet

Manchester United-stjernen Marcus Rashford sier han fikk en haug av rasistiske meldinger rettet mot seg i sosiale medier etter onsdagens finaletap.

Marcus Rashford mottok flere rasistiske meldinger etter finaletapet mot Villarreal. Foto: Kacper Pempel / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Rashford hevder at det kom inn minst 70 rasistiske meldinger på hans kontoer i sosiale medier.

– For dere som prøver å få meg til å føle meg verre enn jeg allerede gjør: Lykke til med det, skrev Manchester United-profilen på Twitter.

Manchester United opplyste på Twitter at flere spillere mottok rasistiske meldinger etter kampen. Dette kommer kun en måned etter at engelsk fotball tok initiativ til en boikott av sosiale medier i fire dager for å få bukt med netthets.

Rashford spilte hele kampen som endte høydramatisk der til slutt keeper David de Gea bommet etter at 21 straffespark hadde gått i mål.