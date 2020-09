Nærbø-treneren før lokaloppgjøret: – Vi frykter Viking

Kan Viking ta tilbake håndballtronen, eller er Nærbø fortsatt best? Søndag møtes rivalene til en etterlengtet duell på parketten.

I flere sesonger har Nærbø vært ubestridt håndball-storebror i Rogaland etter at Viking rykket ned fra eliteserien for fire år siden, men steg for steg har de mørkeblå kjempet seg tilbake til øverste nivå. Søndag møtes de to til det første lokaloppgjøret på 12 år. Forrige gang lagene møttes var sesongen 2008/09, den sesongen rykket begge lagene ned.

– Denne kampen har vi sett fram til. Vi har krysset av datoen i kalenderen for lenge siden. Det blir en krig, sier Vikings toppscorer Kjartan Johansen og gliser.