Da han måtte droppe konkurranser og bassengtrening, ble han plutselig OL-aktuell

André K. Grindheim trodde nesten ikke det han så på tavlen. 14 måneder etter siste konkurranse på langbane, var han plutselig nær OL-kravet.

Grunn til å glede seg over fremgangen. André Grindheim opplever et lite eventyr i bassenget. Foto: Bjørk Ellingsbø

Svømmeren trente på land i flere måneder i fjor, fordi svømmebassenget på Hamar var stengt på grunn av korona. Den tiden brukte han og trener Øyvind Røsland godt.

Så godt at da Grindheim endelig kunne konkurrere igjen på spesialdistansen 100 meter bryst, senket han den to år gamle personlige rekorden med 1,6 sekunder.

Den nye persen førte til følgende: Han kvalifiserte seg til EM i mai, fikk en plass på landslaget og håp om at det skal være mulig å komme med til OL i Tokyo.

– Han var ikke med på blokken mi som en potensiell Tokyo-deltager, men en mulig Paris-deltager i 2024, sier landslagssjef Petter Løvberg.

Nå må han endre oppfatningen.

100 meter bryst er en tøff øvelse. André Grindheim ønsker å nærme seg tidene som Alexander Dale Oen presterte. Foto: Bjørk Ellingsbø

Fakta Andre Klippenberg Grindheim Født: 7. april 2000 Klubb: Hamar IL Kommer fra: Etne, sør i Vestland Bosatt: Hamar Meritter: Deltatt i Ungdoms-OL (2018) og EIOF, Europeisk ungdoms-OL, i 2015. Nærmere 15 NM-gull som junior, ett NM-gull som senior. Nordisk juniormester (2017). Deltatt i junior-EM. Aktuell: Klarte EM-kravet 19. mars Vis mer

Fikk mer ro

Grindheim var svært overrasket over det han fikk til på det interne stevnet i Ankerskogen på Hamar. Han hadde deltatt i én eneste konkurranse før dette, men da på kortbane i november. I OL er det kun langbane som gjelder.

Nå er han stolt og glad over at treningen i en tid uten konkurranser og med mye landtrening, har ført frem.

– Da fikk vi mulighet til å se på svakheter. I tillegg ble det mer styrketrening og bevegelighet. Jeg er blitt mykere, mer atletisk.

21-åringen var som mange andre toppidrettsutøvere vant til å reise mye. Nå ble det mer ro i treningsarbeidet.

Han har lært seg å være tålmodig. Dessuten er han blitt flinkere til å tenke langsiktig.

– Hvis OL hadde vært i fjor, hadde jeg ikke våget å tenke Tokyo. Da OL ble utsatt i ett år, åpnet det seg plutselig nye muligheter.

Nå er han bare 98/100 unna det internasjonale kravet som IOC har: 59,93.

André Grindheim er glad for at tiden kun på land er over. Nå venter måneder med mye vanntrening, og ikke minst et EM i mai. Foto: Bjørk Ellingsbø

Med Oen som forbilde

Svømmeren fra Hamar IL har vært på landslaget tidligere, men mistet plassen. Det skyldtes en middels sesong i 2019. Prestasjonen nå viser at han er på riktig vei. Og der Alexander Dale Oen var den store på brystdistansen før han døde, håper Grindheim at han kan nærme seg tidene til verdensmesteren. Oens personlig rekord er fortsatt norsk rekord: 58,71. Den er ti år gammel og ville gitt finaleplass i mesterskap i dag.

– Jeg er foran Oen hvis vi sammenligner tider da vi var på samme alder, sier Grindheim.

Vestlendingen liker aller best 100 meter, men svømmer også 200 meter bryst. Ved siden av 50 meter, som er øvelse i NM og EM.

For trener Øyvind Røsland var det stort å oppleve denne fremgangen.

– Da hallen stengte i fjor, måtte vi refokusere og ta en fot i bakken. Både han og jeg har hele tiden vært veldig sultne på å gjøre de riktige tingene mot EM og landslagskravene.

Nå blir det neste å trene mot OL-krav på 100 bryst.

Trener Øivind Røsland har fulgt eleven i mange år. Foto: Bjørk Ellingsbø

Tar opp hansken etter Oen

Røsland er svømmetrener i Hamar idrettslag og jobber som trener og lærer i Wang Toppidrett i samme by. Tidligere var 52-åringen landslagstrener for juniorene i ti år. Den gangen hadde han Oen på dette landslaget. I 2001 var begge i Ungdoms-OL.

– Brystsvømming er en god tradisjon her i landet. Vi prøver å ta opp hansken etter Alexander Dale Oen, sier han.

Treneren opplyser at mange svømmere har fått litt aha-opplevelser under koronaperioden. De har forstått at de må ta mer ansvar selv.

– De har reorganisert hode og kroppen, skjønt det er sikkert noen som ikke har den «driven», men som har tenkt at dette er en friperiode. Hos oss er det imidlertid ingen som har sluttet.

Røsland har lagt vekt på å ha en rød tråd i alt de aktive har jobbet med.

– Det er fantastisk at vi har kunnet følge en tankerekke hele tiden, fordi det ikke har vært så mye støy som vanlig med avbrudd på grunn av reiser, konkurranser og samlinger.

– Sett nøkternt på det, blir man ikke nødvendigvis bedre av å konkurrere mye. Det skal vi ta med oss videre.

Litt av en utvikling

For landslagssjef Petter Løvberg ble Grindheim den tiende og foreløpig siste utøveren som er tatt ut til EM i Budapest, som starter 17. mai.

– Det André presterte, er kjempeartig, fordi det er en reell, stor utvikling. Jeg har hatt tett dialog med treneren hans, og visste at noe var på gang. Jeg vet at det er jobbet godt over tid.

Løvberg vet at Grindheim har mye mer inne.

– Han var på landslaget tidligere, og deltok også i Ungdoms-OL, der det ble 4. plass på mixedlaget. Nå er han inne med full trøkk.