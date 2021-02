Granerud avslører bakgrunnen for kallenavnet: – Hadde alltid lite hår

Kjært barn har mange navn, også for verdens beste skihopper - Halvor Egner Granerud. Her forklarer «McSkalli» de merkelige kallenavnene.

HOPPKOMET: Halvor Egner Granerud er best kjent som en ekstraordinær skihopper. For barndomsvennene er han «McSkalli». Foto: Arne Dedert / DPA

Halvor Egner Graneruds oldefar, Thorbjørn, var en ordsmed av rang, og det viser seg at hopperen også har en kreativ side.

I hvert fall når det kommer til hans selvtitulerte kallenavn.

På Graneruds profil på Det internasjonale skiforbundets sider kan man lese om hans sivilstatus, språkkunnskaper og hobbyer, men også hvilke andre navn han går under:

«McSkalli», «Skallz» og «Grandex».

Hoppkometen ler når han blir bedt om å forklare.

– «McSkalli» er den soleklart eldste der. Det kommer fra førsteklasse på barneskolen hvor jeg alltid ba mamma om å klippe meg på tre millimeter. Så jeg hadde stort alltid lite hår. Også rimer det på Halli, som er en naturlig forenkling av Halvor, så da ble det «Halli McSkalli», gliser han.

– De andre der er for å dytte på litt ekstra. Det er noe vi gjør mye i hoppmiljøet – å avslutte ting med x, forklarer «Grandex» til VG.

Graneruds mor har fortsatt med å være kreativ i hårveien. Tidligere denne sesongen farget hun håret gult til ære for sønnen.

GULT ER KULT: Marit Egner. Foto: Foto: PRIVAT

På FIS-profilen skriver Granerud at han er glad i gaming. Der får han også bruk for kallenavnene. Online er han nemlig kjent som «McSkalli». Men som verdens beste skihopper, med en tettpakket kalender full av renn, blir det begrenset med tid til å dyrke aliaset.

– Det har ikke blitt så mye gaming i vinter, men jeg liker å spille når jeg har tid, forteller han.

Mange idrettsutøvere drar frem spillkonsollen når de skal slappe av, men det fungerer ikke for Granerud.

– Det blir ikke så mye avslapning med gaming, for jeg blir veldig engasjert. Jeg må ha litt overskudd før jeg kan begynne å spille. Det er mer noe jeg bruker når jeg savner å konkurrere. Da er det godt å få på noen kamper på FIFA eller noe sånn, sier 24-åringen.

Granerud står med ti verdenscupseire denne sesongen og leder verdenscupen suverent. Om det ikke blir mange seire på FIFA, er han i det minste soleklar favoritt til å stikke av med krystallkulen ved sesongslutt.

– Det er skummelt å si for mye om det, men jeg føler i hvert fall at jeg begynner å få tak om den. Det føles helt nydelig å se at avstanden øker etter en konkurranse. Det synes jeg er veldig gøy, men jeg må holde hoppingen på et høyt nivå for å være sikker på å vinne den, forteller Granerud.

Han har 1406 poeng i verdenscupen. Nærmeste utfordrer, Markus Eisenbichler, står med 977 poeng.