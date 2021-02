Maren Lundby før VM: – Ting er ikke helt på plass

Etter 30 seirer i verdenscupen har det vært bråstopp for Maren Lundby (24) denne vinteren. Lørdag kunne hun endelig innta pallen igjen - men innrømmer at det kunne ha sett bedre ut før VM-starten.

VINNER-KVARTETT: Fra v. Daniel Andre Tande, Maren Lundby, Silje Opseth og Halvor Egner Granerud feirer blandet lag-seieren i Romania lørdag. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Allerede torsdag går det første rennet i VM-byen Oberstdorf, og derfor kom seieren i Romania i grevens tid.

Riktignok var det ikke et individuelt renn, men seieren i blandet-konkurransen sammen med Silje Opseth, Daniel-André Tande og Halvor Egner Granerud betydde mer enn hun selv kunne ane.

– Det var ganske bra faktisk, sier hun om smaken av å innta seierspallen igjen, attpåtil det øverste trinnet.

Lundby har ikke en eneste individuell pallplass vinteren 2020/21, men hadde fra før 2. plass i lagkonkurransen i Ljubno.

– Jeg merket litt at det er en stund siden sist. Det smaker smaker når en får lov til å synge firstemt nasjonalsang igjen. Det er veldig moro, sier hun på hopplandslagets pressekonferanse.

Denne uken starter VM i Oberstdorf, og Maren Lundby svarer slik på om hun er i rute til det:

– Det ser ikke maks ut med tanke på hvor jeg ønsket å være da jeg startet å trene i vår og satte meg mål om gull i Oberstdorf. Men jeg føler at jeg er på rett vei. Men som oppkjøringen ble, føler jeg at ting ikke er helt på plass. Det er likevel muligheter, og jeg er positiv før mesterskapet. Så får vi se hvordan det utvikler seg.

På spørsmål om hun er 100 prosent i rute til VM, svarer Lundby:

– Det er å overdrive! Men jeg er i hvert fall på rett vei. Det som jeg gjør meg veldig motivert og bra, er at jeg har så sykt mye å gå på. Det er det som motiverer meg inn i et VM etter at resultatene ikke har vært som jeg ønsket og at jeg ikke er der jeg ønsket å være. Men jeg vet at jeg har mulighet til å stå på pallen, det ville være en enorm opptur for meg. Jeg har prøvd å jobbe med det. Jeg håper på en nydelig opptur i VM.

Lundby har utrolige tre totalseirer i verdenscupen på rad. På spørsmål om hva som er størst av VM-gull og totalseier i verdenscupen, svarer hun:

– Det er kanskje en større prestasjon å vinne verdenscupen, fordi i VM kan du ha flaks med værforhold og andre ting i ett renn. Det å være stabil er den største utfordringen for en hver skihopper.

Men hun legger til:

– OL-gull er det største.

De kvinnelige skihopperne har VM-trening tirsdag, kvalifisering onsdag og renn torsdag i Oberstdorf.