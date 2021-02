Vipers-duo klare for Champions League-rival

Malin Larsen Aune og Emilie Hegh Arntzen er klare for den rumenske storklubben CSM Bucuresti.

Vipers-spillerne Malin Aune og Emilie Hegh Arntzen er klare for CSM Bucuresti. Foto: Vidar Ruud / NTB

15. feb. 2021 14:46 Sist oppdatert nå nettopp

BUCURESTI: Det bekrefter klubben på sin egen hjemmeside mandag.

Som Fædrelandsvennen tidligere har skrevet, har Aune og Arntzen gitt beskjed om at de har sett seg om etter andre alternativer. Nå er det klart at de skal spille for rumenske CSM Bucuresti kommende sesong.

– Jeg tror det blir veldig spennende. Det er noe helt nytt, og gode muligheter til å utvikle meg videre, sier Malin Aune til Fædrelandsvennen.

Emilie Hegh Arntzen hadde i utgangspunktet en kontrakt som strakk seg ut 2021–2022-sesongen, og Aune hadde kontrakt ytterligere en sesong. Begge har hatt klausuler i kontrakten som gjør at de kan forlate Vipers i sommer. Den har de nå altså benyttet seg av.

Emilie Hegh Arntzen og Malin Larsen Aune har fått mange oppturer i Vipers-trøya. Nå har begge spillerne signert for CSM Bucuresti. Foto: Fredrik Olastuen

Begge har skrevet under en toårsavtale med den rumenske klubben.

– Visste ikke om Emilie

At begge nå er klare for den samme klubben, er ifølge Vipers’ kantspiller en tilfeldighet.

– Jeg visste ikke at Emilie også var i samtaler med Bucuresti. Det var helt tilfeldig, og ganske artig, sier Aune og ler.

Hun fortsetter:

– Når det er sagt, er det veldig positivt å dra dit sammen med Emilie. Jeg har spilt mye med henne og kjenner henne godt.

Der blir de lagvenninner med blant andre superstjernen Cristina Neagu, som er blitt kåret til verdens beste håndballspiller fire ganger.

– De har en veldig bra tropp. Vi skal bli kjent med flere gode spillere, og mange vi har spilt mot tidligere. Jeg ser fram til å komme dit, sier Aune.

– Stortrivdes i Vipers

Vipers og Bucuresti møttes i årets gruppespill i Champions League, og sørlendingene vant begge kampene. Hjemmemøtet i Aquarama i oktober endte 30–25, mens Vipers vant oppgjøret i Romania 29–22. Neste måned skal kristiansanderne møte danske Odense om å nå kvartfinalene i Champions League. Selv om de nå har signert for ny klubb, vil Aune gi alt for Vipers de siste månedene.

– Det er ennå lenge igjen av sesongen, og jeg skal gjøre det jeg kan for å nå Final4. Jeg har stortrivdes i Vipers, og det hadde vært fantastisk å avslutte tiden i klubben på en skikkelig måte, sier Malin Larsen Aune, som kom til Kristiansand i 2017.

– Disse årene har vært veldig lærerike, og jeg har utvilket meg mye. Det er fantastisk flinke personer i denne klubben, både spillere og i støtteapparatet, og jeg setter stor pris på dem alle, sier høyrekanten.

Det har ikke lyktes Fædrelandsvennen å komme i kontakt med Emilie Hegh Arntzen mandag.