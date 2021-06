Mercedes-sjefen innrømmer: Det kommer ingen tekniske fremskritt

Lewis Hamilton (36) ble fullstendig parkert av Red Bulls Max Verstappen (23) i Østerrike søndag. Nå innrømmer Mercedes-sjefen Toto Wolff at de ikke har flere tekniske oppgraderinger på gang i 2021.

BETENKT: Lewis Hamilton etter nederlaget i Østerrike søndag. Foto: Darko Vojinovic / Pool AP

– Vi har ikke noen videre oppgradering nå. Men de (Red Bull) har noen. De har forbedret motoren sin, sier Lewis Hamilton ifølge tyske Sky Sport.

– Jeg vet ikke hvor Red Bull henter denne hastigheten fra. Vi må jobbe hardt nå.

Motorsport handler slett ikke bare om førerne - men også om å utvikle bil og motor. Mercedes er ferdig med å utvikle det tekniske denne sesongen, ifølge Toto Wolff. Han sier at de har all energi på 2022, da det kommer nye regler.

– Det blir en avveining. Hos oss er utviklingen i stor grad kommet til slutten, fordi vi ser fremover til neste år, sier Mercedes-sjefen.

Det dominerende Formel 1-teamet gjennom mange år var altså sjanseløs mot Red Bulls Verstappen søndag.

– Red Bulls pakke er enkelt og greit raskere. 2., 3. og 4. plass er naturlig for oss nå. Vi må kjempe tilbake med det vi allerede har, for utviklingen av det tekniske denne sesongen er over, sier Toto Wolff.

Om Lewis Hamiltons ønske om å utvikle bilen, sier Mercedes-sjefen:

– Førerne vil selvfølgelig gjerne ha bilene så bra som mulig. Men vi mener det er riktig å konsentrere oss om 2022 nå.

Han mener likevel ikke at mesterskapet er avgjort - selv om Verstappen nå ligger 18 poeng foran Hamilton (156 mot 138).

LANG VEI FRAM: Lewis Hamilton ligger bak Max Verstappen søndag. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– Selv om vi ikke har noen planer om mer teknisk utvikling, kan vi for eksempel bli flinkere til å forstå dekkene og hvordan vi skal ha oppsettet på bilen.

Toto Wolff innrømmer samtidig at banen i Østerrike ikke passer Mercedes. Og nå er det altså to løp på rad på banen, som attpåtil heter Red Bull Ring.

Mercedes har hatt verdensmesteren de siste syv sesongene.

– Dette er det første løpet på åtte år der vi merker at vi mangler fart, der du ser at du har avsluttet utviklingen for i år, fordi vi mener at neste år blir så viktig, sier Toto Wolff til Sky.

På en pressekonferanse senere, gjengitt av Autosport, innrømmer han at det var en «veldig, veldig vanskelig avgjørelse» å droppe mer utvikling av årets bil. Men at de nye reglene for 2022 er så vesentlige, at det er er riktig å satse på det.

– Vi får et helt nytt konsept for Formel 1 de nærmeste årene, og da er det viktig å finne den riktige balansen, sier Mercedes-sjefen om valget mellom å utvikle bilen mer i 2021 eller tenke fremover.

Haas-teamet, som danner baktroppen i de fleste løpene, sa allerede før sesongen at de kom til å konsentrere seg fullt ut om utviklingen av 2022-bilen denne sesongen.