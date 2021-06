Skytterlandslaget: – Målet vårt er å bli best i verden

Fire unge skyttere OL-debuterer i Tokyo. Lave skuldre og teambuilding er landslagstrenerens store fokus.

OL-aktuelle Jon-Hermann Hegg (t.v.) og Henrik Pedersen tok bronsje og sølv i 50 meter rifle helmatch under NM-veka i Sarpsborg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå nettopp

Skytterlandslaget trener sammen og bor sammen gjennom store deler av året. Det har gjort dem sterkere som lag, mener OL-aktuelle Henrik Larsen (23) og Jon-Hermann Hegg (22).

I konkurranser og på trening støtter de hverandre gjennom oppturer og nedturer, samtidig som konkurranseinstinktet er høyt innad i gruppen.

– Når noen skyter bra er det veldig enkelt for den andre å henge seg på og «pushe» seg selv for å gjøre det enda bedre. Man vil jo ikke være dårligst, sier OL-aktuelle Hegg.

Spådommer fra OL-troppens skyttere vitner om at bena deres er godt plantet på jorden. Under NM på skytterbanen i Fredrikstad denne fredagen fikk de testet formen før turen til Tokyo. OL-grenen 50 meter rifle helmatch stod for tur.

– Det var høyt nivå her som forventet, og det er bra, sier europamester Larsen.

Hegg legger til at samholdet i gruppen er bra for prestasjonene, og at de gjør det de kan for å støtte hverandre.

– Så får vi gjøre det så godt vi kan individuelt og se hvor langt det går, sier han om forventningene inn mot lekene i sommer.

Jeanette Duestad (t.v.) og Jenny Stene kom på 2. og 3. plass på 50 meter rifle helmatch under NM i Fredrikstad på fredag. Foto: Ina Marie Sigurdsen

– OL betyr ikke alt her i verden

Tidligere prestasjoner fra utøverne vitner om gode sjanser i Tokyo-OL, men de prøver å legge så lite press på seg selv som mulig. Det er tross alt deres første gang med på et slikt mediesirkus.

– Det er godt å få konkurrert litt igjen og kjenne på trøkket som er her, med kameraer og media. Det er vi jo ikke så vant til ellers, sier Larsen.

Minutter tidligere skjøt han seg opp til en sølvmedalje i 50 meter rifle helmatch.

Nære vennskap innad i laget gjør det også lettere å fokusere på andre ting og setter fremtidige plasseringer i de olympiske lekene i perspektiv, mener Jeanette Duestad (22) og Jenny Stene (23). De endte opp på en andre og tredjeplass i NM denne helgen og gleder seg til å være med i OL for første gang.

– Man må likevel prøve å fokusere på at OL-medaljer ikke betyr alt her i verden. Når man står på standplass, føles det kanskje som om det betyr fryktelig mye, men til syvende og sist er det bare et OL. Man må huske å kose seg også, sier Duestad.

Hun legger til at å tilbringe opp mot 200 døgn sammen i året gjør dem til en liten familie, og at det gjør ting litt enklere.

Fakta Skyting Det konkurreres med fire typer våpen i OL: Rifle (kaliber 0.22), rifle (luft), pistol (luft og silhuett), hagle.

Rifleskytterne utgjør det største antallet skyttere i Norge, fordelt på de to organisasjonene Norges Skytterforbund (NSF) og Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

Norge har fem kvoteplasser for skyttere i OL. Fire i rifle, og en i skeet.

Norske rifleskyttere er i dag blant de absolutt beste i verden. Vis mer

– Vi må gjøre det beste vi kan

Selv om de fire OL-aktuelle skytterne fokuserer på å ha lave skuldre inn mot lekene, legger de ikke skjul på at det vil bli tøft når de står på standplass i Tokyo.

– Jeg kommer sikkert til å ha høy puls og kjenne spenningen av å stå på standplass, men vi må bare prøve å gjøre det beste vi kan. Da tror jeg vi alle kan gå av banen fornøyde, sier Stene.

Landslagstrener i rifle Espen Berg-Knutsen, har god erfaring med store idrettsarrangementer og vet at det krever laserfokus når presset står på som mest. Han har selv medlajer i både EM og VM.

– Vi håper jo at alle fire skal få ut sitt beste og gjør de det så kan de gå langt. OL vil uansett være god læring for dem og en milepæl. Men vårt fokus er å jobbe med «evighetens perspektiv» hvor det endelige målet er å bli best i verden, sier den tidligere verdensmesteren Berg-Knutsen.

Espen Berg-Knutsen har stor tro på fremtiden til de unge utøverne på Skytterlandslaget. Foto: Heiko Junge / NTB

Alle fire sikret seg medalje denne helgen, men gullet i herre- og kvinneklassen gikk til Simon Kolstad Claussen og Katrine Lund, som begge ble vraket fra OL i år.

Seks av de norske skytterne er blant de beste i verden, så landslagstreneren forteller om en vanskelig avgjørelse.

– Det er sånt som skjer. De er så gode alle som er på pallen. Derfor er uttaket vanskelig, og vi skulle gjerne hatt med alle seks, men det skifter hele tiden, sier Berg-Knutsen.