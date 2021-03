Slik vil forbundet fullføre sesongen - Molde-treneren syns ikke løsningen er god

MHK-trener Tor Odvar Moen mener fortsatt at håndballsesongen burde vært avsluttet nå.

Tor Odvar Moen tror det blir vanskelig å spille flere kamper denne sesongen og mener sesongen bør avsluttes. Foto: Kjell Langmyren

Nå nettopp

Mandag offentliggjorde Norges Håndballforbund at denne sesongens eliteserie skal avvikles som enkel serie. Det avhenger samtidig om at myndighetene snart åpner opp for seriespill i topphåndballen.

Molde mangler to kamper for å ha møtt samtlige eliteserielag én gang. Det som gjenstår er oppgjør mot seriefavoritt Vipers og Fredrikstad. Det er foreløpig ikke bestemt når disse kampene kan spilles, og det er fortsatt ikke sikkert at de i det hele tatt vil bli spilt.