Dette blir Rivals største sponsor - nå vil klubben oppgradere anlegget

Nye sandvolleyballbaner og oppgradering av kunstgress og garderober er bare noen av planene til Sportsklubben Rival framover.

Onsdag ble sponsoravtalen signert på Rivalhuset. Her er administrerende direktør i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Vidar Skaar, og daglig leder i Rival, Torsten Mordal Jelsa. SK Rival

Denne uka signerte Sportsklubben Rival en avtale med Varig Forsikring. Det gjør selskapet til klubbens generalsponsor de neste tre åra, med opsjon for ytterligere ett år.

– Vi er utrolig glade og takknemlige for at vi har en samarbeidspartner som vil støtte oss videre. I disse tider er det ikke en selvfølge at man får inn nye og eksisterende sponsorer. Dette er den største sponsoren vi har. Det som er den store forskjellen i år, er at de vil samarbeide tettere på nye prosjekt, nye tiltak og aktiviteter for barn. Vi har allerede spikret en del arrangementer for neste år. Det er godt for klubben, sier daglig leder i Rival Torstein Mordal Jelsa til Rbnett.