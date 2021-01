Smitte i Frisk Asker - kamp mot Grüner utsatt

En spiller i Frisk Asker har testet positivt på coronaviruset. Situasjonen i Hockey-Norge bekymrer ekspert Bjørn Erevik.

UTSATT KAMP: Frisk Asker-trenerne Jan André Aasland og Vidar Wold må se at en av deres spillere har blitt smittet av coronaviruset. Her fra en kamp mot Vålerenga tidligere i sesongen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

7. jan. 2021 12:17 Sist oppdatert nå nettopp

«En av våre spillere har fått påvist covid-19, og klubben er i gang med smittesporing i henhold til gjeldende regler. Vi er i løpende kontakt med Asker kommune og Norges Ishockeyforbund», heter det i en pressemelding fra Frisk Asker.

Torsdag kveld skulle de spilt mot Grüner, men oppgjøret er utsatt. Frisk Asker er poenget bak serieleder Storhamar, med en kamp mindre spilt. Nyheten kommer dagen etter at det ble kjent at 22 spillere og ledere i Stjernen har blitt smittet. TV 2-ekspert Bjørn Erevik er bekymret for utviklingen.

– Sånn som situasjonen er nå, så går det utover de lagene de har spilt mot. Det virker som det er et tidsspørsmål før dette gjelder flere lag. Og sannsynligheten er vel stor for at vi får flere positive tester i Frisk Asker etter at de har gjennomført sine tester, sier han til VG.

Tidligere denne sesongen har Sparta, Manglerud Star og Storhamar blitt satt i karantene etter at både flere Stjernen- og Sparta-spillere har blitt rammet av. Den siste tiden har det oppstått en rekke utsettelser av kamper, og det kan bli utfordrende å få fullført sesongen.

– Det er flere scenarier. Avslutter de sesongen nå, er Frisk seriemestere på prosentregning. Det tror jeg ikke de ønsker. Noen har foreslått to ukers pause. Men det tror jeg ikke er lurt, for de som ikke er berørt nå kan gjennomføre kamper. Jeg er ikke Espen Nakstad, men jeg tviler på at situasjonen i Norge er bedre om to uker. Da kommer vi bare enda mer på hæla, sier Erevik.

Så høyt oppe var Frisk Asker-treneren etter at laget ble Norgesmestre i 2019: