Granerud ble historisk i bingorenn: – Rett og slett imponert

Halvor Egner Granerud mestret de vanskelige forholdene i Willingen best og tok sesongens åttende seier. Med det er han den norske herrehopperen som har vunnet flest verdenscuprenn i løpet av en sesong.

VANT: Halvor Egner Granerud tok seieren i Willingen. Her fra lørdagens renn, som han også vant. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

31. jan. 2021 18:10 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Jeg er rett og slett imponert. Det er helt utrolig at han klarer å holde nervene og levere et slikt hopp under ekstremt krevende forhold. Det blåste fra alle kanter, men han er dønn solid. Det er det som skiller han fra alle de andre, at han leverer og leverer, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om Egner Graneruds seier.

Krevende vindforhold gjorde at rennet ble avsluttet etter den første omgangen, som tok nærmere to timer å gjennomføre.

Halvor Egner Granerud var som verdenscupleder siste mann på toppen. Nordmannen måtte av bommen to ganger, men mestret de vanskelige forholdene best av samtlige og tok sesongens åttende seier.

Granerud hoppet hele 149 meter, seks meter lengre enn det nest lengste hoppet i konkurransen, og vant med så mye som 19,3 poeng.

– Det føltes veldig bra. Jeg prøvde å vente så lenge som mulig med å gå til toppen, siden det var så mye venting. Jeg var fremdeles ganske varm da det var min tur. Kroppen min var strålende og hoppet føltes veldig bra. Det føltes ut som jeg var ganske heldig med forholdene også, så det var strålende, sier Egner Granerud i et seiersintervju vist på NRK.

Før årets sesong hadde Roar Ljøkelsøy den norske herrerekorden med syv seirer, men han måtte altså se seg forbigått av Granerud etter søndagens seier.

Fremdeles har Egner Granerud et stykke opp til Maren Lundbys norske rekord, som vant tolv verdenscupseirer i løpet av 2018/19-sesongen. Langt opp er det også til Petr Prevc og Sara Takanashis rekord på 15 seirer i løpet av samme sesong.

– Det skal veldig mye til for å ta igjen Lundby, men det er jo mulig. Jeg tror ikke jeg hadde vært villig til å sette altfor mye penger på det. Det skal mye til, men det er klart, nå er målet å gjøre det så godt som mulig i rennene som kommer. Vi får telle opp etter hvert, sa Granerud til VG etter lørdagens seier i samme bakke.

JUBEL: Halvor Egner Granerud hoppet nærmest bakken ned og kunne juble da han kjørte ut av bakken. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Med seieren har det norske herrelandslaget nå vunnet ti individuelle verdenscuprenn denne sesongen. Kun én gang tidligere, siden verdenscupen startet i 1979/80, har de vunnet flere renn. Det var tilbake i 2003/04-sesongen, da Roar Ljøkelsøy (syv seirer), Sigurd Pettersen (fire seirer) og Bjørn Einar Romøren (to seirer) sørget for totalt 13 verdenscupseirer.

I tillegg til at Egner Granerud har vunnet åtte renn, har også Marius Lindvik og Robert Johansson vunnet ett renn hver denne verdenscupsesongen.

Med elleve renn igjen av sesongen, har det norske laget gode sjanser til å komme seg forbi det antallet og rekorden for antall pallplasser som stammer fra 2015/16-sesongen med 24 pallplasser. Denne sesongen har de norske hopperne vært på pallen totalt 20 ganger.

Halvor Egner Granerud står alene for ti av de 20 pallplassene og er den femte norske herrehopperen som har vært på pallen ti ganger eller mer i løpet av en verdenscupsesong. Flest har Anders Bardal (2011/12-sesongen) og Espen Bredesen (1993/94-sesongen) med tolv pallplasser hver.