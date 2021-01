Sveriges skøytesensasjon: Valgte militæret fremfor idretten

Sverre Lunde Pedersen (29) beskriver Sveriges nye og lenge etterlengtede langdistanse-ess på skøyter som en ekstrem type. Det bekrefter Nils van der Poel i dette intervjuet – dagen etter 24-åringens suverene EM-seier på 10.000 meter.

SVENSK SKØYTECOMEBACK: Nils van der Poel (24) har satt Sverige på skøytekartet igjen. Lørdag ble han nummer to på 5000-meteren i allround-EM, søndag vant han 10.000-meteren – 18 sekunder foran Nederlands Marwin Talsma på 2. plass. Foto: VINCENT JANNINK / ANP

– Han er en skrue som liker å gjøre ting på sin måte. Han er et ekstremt talent. Alle trodde han la opp etter VM i Amsterdam for snart tre år siden, før han gikk i Inzell igjen sist høst. Da forsto vi at han var tilbake, sier Norges 2019-verdensmester på 5000 meter – dagen etter sin 3. plass i sammenlagt-EM i Heerenveen.

– Jeg tror han er verdens beste 10.000-meterløper for øyeblikket, tilføyer Sverre Lunde Pedersen – og mener Nils van der Poel fra Trollhättan, syv mil nord for Göteborg.

Nils van der Poel blir på sin side åpenbart tatt litt på sengen da han dagen etter tiden 12.42,80 – historiens sjette beste – på den avsluttende 10.000-meteren i EM blir spurt om han vet navnet på forrige svenske som var i verdenstoppen på langdistanse på skøyter.

Fakta Tidenes beste på 10'ern 1) Graeme Fish, Canada 12.33,86 (2020) 2) Patrick Roest, Nederland 12.35,20 (2020) 3) Ted-Jan Bloemen, Canada 12.36,30 (2015) 4) Jorrit Bergsma, Nederland 12.37,72 (2020) 5) Sven Kramer, Nederland 12,41,69 (2007) 6) Nils van der Poel, Sverige 12.42,80 (2021) (Sverre Lunde Pedersen: 12.56,91 (2019) Vis mer

– Johan Röjler var vel topp fem i verdenscupen, funderer Nils van der Poel – som sammenlagt ble nummer fire i EM.

Johan Röjler (39) er Nils van der Poels trener i cirka 50 prosent stilling. Han satte personlig mil-rekord med 13.08,42 i Heerenveen for 15 år siden.

– Men på pallen? Ja, det var jeg i allround-VM 2018 (seier 10.000, 6. plass sammenlagt). Ellers har det vel vært Tomas Gustafson, sier Nils van der Poel.

FORRIGE SVENSKEHELT: Tomas Gustafson vant OL-gull på 10.000 meter i Calgary i 1988 – åtte år før Nils van der Poel ble født. Foto: Ron Heflin / AP

Tomas Gustafson (61) vant OL-gull på 5000 meter i Sarajevo i 1984 og Calgary 1988, der han også vant 10.000-meteren med personlig rekord 13.48,20. Det er lenge siden. Eller som svenske Aftonbladets kommentator Marcus Leifby skriver: «Nils van der Poel gjør meg varm i hjertet.»

Han ser frem mot den svenske skøytesensasjonens «OL-ekspedisjon» 2022, fordi bakgrunnen for den og Nils van der Poel er spesiell.

– Han har gjort mye ekstremt. Han kan fort være en utfordrer til gullet på 10.000 meter, sier Norges skøyteforbunds sportssjef Lasse Sætre (46) – OL-bronsevinner 2002 på distansen – med tanke på distanse-VM om en måned.

Nils van der Poel svarer på spørsmål fra VG at hans beste kvaliteter er «grunnkondisjonen». Han er, som han sier, ikke særlig muskulært sterk. Utholdenheten på lav intensitet er ikke genetisk betinget. Han liker å bevege seg langt uten stans. Toppturer på ski, for eksempel. I mai i fjor løp han 170 kilometer i ett strekk, fra hjemstedet Trollhättan til festningsbyen Karlsborg.

– Det var veldig gøy, hevder han.

Målet for turen var antagelig ikke tilfeldig valgt. Nils van der Poel «har alltid» hatt interesse for militæret. Han ble juniorverdensmester på 5000 meter i Bjugn i 2014, i OL-debuten for tre år siden tok han en overraskende 14. plass på 5000 meter etter å ha trent sammen med Norge under landslagstrener Sondre Skarli. Noen uker senere ble han nummer seks sammenlagt i VM utendørs i Amsterdam.

For så å ta en pause fra skøyter. Før fylte 22 år. Han ble jegersoldat.

– Jeg ville tjene landet mitt, forteller han.

I halvannet år gjorde han så å si ingenting som direkte har med hurtigløp på skøyter å gjøre.

– Du gjorde det frivillig?

– Ja, det er en viss verneplikt i Sverige nå. Men jeg gjorde det frivillig. Mentalt var det veldig nyttig. Som skøyteløper må du håndtere noe som er vanskelig og utfordrende. Det møter du også i militæret, med utsatte forhold der du må prestere på høyt nivå, svarer Nils van der Poel.

– Jeg synes militæret er verdens helter. De skal forsvare mennesker som ikke kan forsvare seg, tilføyer han.

Han er foreløpig ikke kvalifisert for 10.000-meteren i VM i Heerenveen 11.–14. februar. Han må gå en god 5000 meter i den første eller andre verdenscupen samme sted de to kommende helgene i Thialf. Lørdag satte han svensk rekord med 6.13,03 og ble nummer to bak distansevinneren Patrick Roest (6.10,25) på halvmilen.

– Det er betryggende. Men jeg må gjøre det igjen, sier Nils van der Poel.

Treneren hans, Johan Röjler, trente som aktiv med Norges landslag under Peter Mueller fra 2004 til Torino-OL 2006, og senere sammen med blant andre Maren og Sverre Haugli i Geithus IL.

TRENINGSBANEN: Nils van er Poel trener her når han er hjemme i Trollhättan – i byens bandyhall. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Han forteller at Nils van der Poels hjemmebane i Trollhättan er en innendørs bandybane, med en slags skøytebane rundt. Den måler 250 meter, med veldig korte langsider og «litt mindre» svinger.

– Det er ikke optimalt. Planen vår var å være en del i Stavanger i høst. Men på grunn av coronaen var det ikke lov å reise inn i Norge. Nils har ingen store problemer med å trene mye og bra på egen hånd. Å ha et lag rundt seg er bra. Men til slutt må du gjøre det selv uansett, sier Johan Röjler.