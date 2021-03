Trøndere i dramatisk gullkamp: – Jeg vil være med å bygge noe stort her

Håndballklubben Viborg jakter sitt første seriegull siden 2014. En av nøkkelspillerne er trønderen Moa Högdahl.

Moa Högberg (24) er med i en dramatisk serieavslutning i den danske ligaen. Hun har tro på at hennes Viborg til slutt tar det. Foto: Morten Antonsen

– Det blir veldig spennende og litt smånervøst selvfølgelig. Jeg har stor tro på at vi kan ta igjen både to og fire poeng etter de kampene. Det er det vi går for.

Det sier Moa Högdahl før hun skal ut i kampen om edelt metall. Med to serierunder igjen i den danske serien, ligger både de og kveldens motstander Esbjerg bare to poeng bak serieleder Odense. I siste serierunde reiser Viborg til nettopp Odense, i det som kan bli en ren seriefinale, før sluttspillet setter i gang.

Fakta Ligasystemet Grunnspillet består av 26 serierunder hvor alle lagene møtes to ganger. Etter grunnspillet starter sluttspillet, hvor de åtte beste lagene deles i to grupper. De to beste fra hver gruppe møtes i semifinaler, og deretter en finale. Cupmesteren får plass i neste sesongs Champions League. Vis mer

Det er likevel en formidabel oppgave som venter i siste serierunde. Om to lag havner på lik poengsum, er det innbyrdes oppgjør som avgjør det hele. I lagenes første møte tapte Høgdahls lag med 9 mål, som må hentes inn.

– Vi har et litt dårligere utgangspunkt med målforskjellen. Men det ligger absolutt i våre hender, sier Högdahl.

Vil spille Champions League

Ifølge Högdahl, har andre klubber fattet interesse for hennes tjenester, men 24-åringen har ingen planer om å flytte på seg.

– Jeg trives utrolig godt hvor jeg er nå. Jeg vil være med å bygge noe stort her, som vi er på god vei til. Jeg håper vi kan spille Champions League her igjen og bygge opp et nytt storlag. Det hadde vært dritkult, og det har jeg lyst til å være med på.

Høgdahl håper å kunne spille Champions League med Viborg. Her fra tiden i Byåsen. Foto: Morten Antonsen

Så du har ikke noen planer om å ta et steg videre?

– Nei ikke i første omgang. Nå har jeg ett år igjen her i Viborg, så får vi se etter det. Men akkurat nå har jeg veldig tro på det vi gjør her.

– Det språket snakker vi på banen

Högdahl har stor tro på seier i kveld, etter at de slo Esbjerg tidligere i høst.

– Vi tar med oss mye av det vi klarte å knekke koden på da, så vi går inn med mye selvtillit fra sist kamp.

På motsatt banehalvdel venter en annen trønder, Marit Malm Frafjord. Hun har en fortid i Viborg, og var del av laget som vant ligaen i 2014. Högdahl møter også tidligere lagvenninne fra tiden i Byåsen, Marit Røsberg Jacobsen. Kampen har ikke vært diskutert i forkant.

– Vi gleder oss til å se hverandre igjen. Vi har ikke snakket så mye om kampen. Det språket snakker vi på banen og så er vi ferdig med det da.

– Stas med litt Galantis på anlegget

Håndballen står stekt i den danske byen, noe som merkes slik tabellsituasjonen er. Men Högdahl kjenner ikke på noe press.

– Det er mer en stor støtte. Det at vi har byen i ryggen er viktig. Det er en stor håndball-by, og vi får en enorm støtte fra alle kanter.

Viborgs egen hjemmeside informerer om at Högdahls scoringsmelodi kommer fra den svenske musikkgruppen Galantis. Det har ikke hovedpersonen selv fått med seg.

– Jeg vet ikke helt hvor de har det fra, men det er fint det. Det hadde vært stas om det kom litt Galantis på høyttaleranlegget i kveld.