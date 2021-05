Rekrutt:

Elvira Marie Ros, Lillehammer Skiklub

Eirik Sæterøy, Aron SK

Mats Bjørndal, Geilo IL

Mikkel Brusletto Kaupang, Geilo IL

Tevje Skaug, Kongsberg Freestyleklub

Oskar Gillebo, Bærums Skiklub

Anders Hoslve Olsen, Lørenskog Skiklubb

Markus Leyobo, Aron SK

Trym Sunde Andreassen, Kongsberg Freestyleklubb

Årets juniorlandslag satt sammen av fire utøvere som har vist at de innehar et svært høyt nivå gjennom en full sesong med NOR Freeski Cupen. De har kjempet i toppen mot landets beste, og viser at de innehar et internasjonalt nivå.

Junior:

Vebjørn Gråberg, Freidig SPK

Leo Landrø, Geilo IL

Even Loftås, Ålen IL

Erlend Hagbø, IL Heming IL