Corona-opprop i nord: 25 ordførere krever lettelser for breddeidretten

Lave smittetall, men fortsatt strenge begrensninger: Nå krever 25 ordførere fra landets øverste fylke at Regjeringen åpner for mer breddeidrett.

VIL HA LETTELSER: Breddeidrette opplever fortsatt strenge tiltak, 14 måneder etter at coronapandemien for alvor traff Norge. Foto: Heiko Junge

Det kommer frem i et opprop som er signert av en lang rekke lokalpolitikere, hovedsakelig fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet – samt én ordfører fra regjeringspartiet Høyre.

I oppropet tas det til orde for at barn og unge kan delta på idrettsarrangementer på tvers av kommunegrenser. Dette er ikke lov i dag.

Det argumenteres også at voksne i utendørsidrett gis unntak fra énmetersregelen, sånn at breddefotballen kan starte opp igjen.

– I vår region har det vært veldig lite smitte, og det er vanskelig å stå i såpass strenge regler over tid. Vi tror at vi er over den verste kneika, og at man starte opp igjen idretten på en sikker og god måte, sier Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) til VG.

I hans kommune bor det tre tusen mennesker. Siden mars 2020 har det vært registrert to smittetilfeller, der begge personene ifølge ordføreren kom fra utlandet.

– Vi er bekymret for barn og unge. I dag er det lagt opp til at man kan aktivitet innad i en kommune. Men i små kommuner er man helt avhengig av nabokommunen for å kunne spille kamper eller ha aktivitet. Det handler blant annet om samarbeid om klubber på tvers av grensene, sier Albrigtsen.

– Vi står tilsynelatende på oppløpet i denne pandemien, og tiltakene har fungert godt: Hvorfor ikke bare fullføre det løpet som er lagt?

– En nedstengning får store konsekvenser, og vi mener at det er relativt sikkert å åpne litt opp. Det sier også Olsvik-rapporten som ble bestilt av NFF. Jo lengre tid det går, jo større blir konsekvensene. Vi tror en åpning vil være mer positiv enn den risikoen det eventuelt fører med seg.

SKJERVØY-ORDFØRER: Ørjan Albrigtsen (KrF). Foto: Terje Pedersen / NTB

Fakta ORDFØRERNES KRAVLISTE: Barn og unge under 20 år bør få delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

Voksne i utendørs kontaktidretter bør få unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten. Det vil bety at breddefotball for voksne kan tillates.

Antallsbegrensningen for organisert trening innendørs for voksne bør økes til 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Videre må det tydeliggjøres at det er mulig for flere grupper à 10/20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig, jf. smittevernveilederen for idrett.

For både barn/unge og voksne bør idrettslagstilhørighet være avgjørende for aktivitet, ikke kommunetilhørighet: Regler og anbefalinger som begrenser aktivitet til kommunen, bør endres til idrettslaget, siden mange er medlem av et idrettslag i en annen kommune. Vis mer

Etter det nåværende regelsettet, så er treningskamper utendørs kun tillatt i landets to øverste divisjoner.

Barn og unge kan ikke spille kamper mot lag som kommer fra annen idrettskrets eller region dersom dette innebærer nærkontakt.

Voksne må fortsatt holde én meters avstand i idretten, og begrense gruppene til 10 og 20 personer avhengig av om man er inne eller ute.

VG har konfrontert kulturminister Abid Raja (V) med oppropet fra ordførerne i Nord-Norge. Han forstår godt den frustrasjonen som ordførerne nå fremfører:

– I en situasjon hvor all aktivitet i samfunnet på en eller annen måte medfører høynet risiko, har vi måttet vekte områder mot hverandre og gjøre noen tøffe prioriteringer, sier Raja.

Han understreker at regjeringen helt fra starten av pandemien har vært opptatt av at barn og unge skal bære den minste byrden som følge av nedstenging:

– I Regjeringens trinn 2 er det også planlagt at lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. Senest denne uken åpnet regjeringen også for seriespill i toppfotballen og for at topphåndballen kan avslutte sin sesong med et begrenset antall kamper. Det går altså den rette veien, mener kulturministeren.

KULTURMINISTER: Abid Raja fra Venstre. Foto: Gorm Kallestad

– Breddeidrett for voksne har måttet vente, og ventetiden har vært lang og kjip, det er det ikke tvil om. Jeg kjenner på frustrasjonen deres selv, legger Raja til.

Han omtaler dagens regime som «ikke optimalt, men en start».

– Er det noe vi ikke vil, så er det at vi må stenge ned på nytt, sier Venstre-statsråden.