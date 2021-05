Therese Johaug åtte sekunder bak OL-kravet: – Aldri hatt noen ambisjoner om å være med

BISLETT (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) løp enkelt under OL-kravet og inn til personlig rekord på bane på 10 000 meter. Like bak kjempet Therese Johaug (32) om å komme seg under det samme OL-kravet, men havnet like bak.

BAK: Therese Johaug havnet noen små sekunder bak OL-kravet på 10 000 meter.

Med tiden 31.32,88 satte Therese Johaug ny personlig rekord på distansen med snaut åtte sekunder, men var også snaut åtte sekunder bak OL-kravet på 31.25.

– Det er så nære, men samtidig så var det jo litt. Jeg kan ta med meg at jeg perset og forholdene i fjor var bedre, sier Johaug til VG, og er klar på at hun selv også var bedre forberedt da hun løp 31.40,67 under Impossible Games på Bislett i fjor.

Johaug var etter løpet likevel klar på at det aldri har vært aktuelt for henne å være med i sommerens OL.

– Nei, det er fordi jeg føler at jeg ikke har noe å gjøre i et OL. Jeg må ha mye, mye mer spesifikk trening om jeg skal være med der. Jeg har lyst til å gå fort i OL i Beijing til vinteren, så det hadde gått ut over den treningen. Jeg gjør dette fordi jeg synes det er moro og det gir meg variasjon i treningen, sier Johaug til VG.

– Har du ledd litt av pressen som har spekulert i et OL?

– Ja, det har jeg faktisk. Jeg har aldri hatt noen ambisjoner om å være med, men det er moro å sette lyset på det (OL-kravet) i dag og se hvor nære man kan være det kravet, og ikke minst «perse» selv, sier Johaug, som er langt mer åpen for å delta i EM i friidrett neste år.

– Det ser jeg ikke på som uaktuelt. Det hadde vært moro å være med på, sier Johaug.

IMPONERT: Ingrid Kristiansen.

Den tidligere løpedronningen, Ingrid Kristiansen (65), lot seg imponere over Johaugs prestasjon på Bislett.

– Jeg synes Therese så mye bedre ut nå enn forrige gang. Hun var ikke fullt så mye på hælene i dag. Jeg synes det var bra. Hun holdt jevn og god fart, og hun imponerte meg egentlig, sier Kristiansen, som stadig har den norske rekorden på 10 000 meter med tiden 30.13,74.

– Slik som situasjonen er nå, med all testing, corona og så stort som alt er i Tokyo, så tror jeg ikke det hadde vært så smart å dra til OL, selv om hun ble kvalifisert. Det kan ødelegge for henne vinteren etter hvis hun blir syk, havner i karantene eller på et vis mister mye trening for å dra bort på noe som hun egentlig ikke satser på, men som er morsomt å være med på.

Det å løpe under OL-kravet er ikke ensbetydende med at man får en OL-plass, og ifølge toppidrettssjef Tore Øvrebø er hovedkriteriet å dokumentere sannsynlighet for å kunne bli topp 12 eller bedre for å bli tatt ut til OL.

KLARTE OL-KRAVET: Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Karoline Bjerkeli Grøvdal viste strålende form forrige uke, da hun løp fire sekunder enn den gjeldende verdensrekorden på 5 kilometer gateløp (riktignok i en løype som var 12–13 meter for kort).

Lørdag var målet å klare OL-kravet, og 30-åringen la opp til en løpstid på 30.50.

Bjerkeli Grøvdal løp 10 kilometer gateløp på tiden 30.32 i fjor, mens den personlige rekorden på bane var 31.14,07 fra OL i 2016.

De første 3000 meterne fikk hun god drahjelp fra Amalie Sæten og Bjerkeli Grøvdal løp inn til en ny personlig rekord med tiden 30.50,84.

– Nå er jeg mest lettet. Det var planen å springe under OL-kravet og kanskje under 31 minutter - uten at jeg skulle legge noe mer i løpet enn det. Jeg følte jeg «safet» i starten. Jeg vet at jeg kunne vært tøffere i starten, men det var ikke oppgaven min i dag, så jeg er veldig fornøyd, sier Bjerkeli Grøvdal.