Pappa Ruud om sønnen: – Kanskje blant de ti beste i verden på grus

Christian Ruud (48) tror sønnen Casper Ruud (22) har muligheter mot alle de gjenværende motstanderne i Madrid Open og lar seg virkelig begeistre av det gode spillet hans på grusen.

TRIVES PÅ GRUSEN: Casper Ruud har spilt inn 10. mest ATP-poeng i 2021 – mye på grunn av de gode grusturneringene. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

– Det er jævlig bra. Det er ikke noe annet å si om det, sier Christian Ruud til VG, på spørsmål om hva han synes om sønnens prestasjoner den siste tiden.

– Når Casper spiller sin beste tennis, så er han kanskje blant de ti beste i verden på grus. Det er der vi ønsker å etablere Casper. Det handler om å ta små steg på veien. Det er gøy at det går så bra, sier faren.

Etter fredagens kvartfinale i Madrid Open sa Casper Ruud selv at han spilte sitt livs beste tennis for øyeblikket, og det vises også på resultatene til nordmannen.

I de fire grusturneringene han har spilt i år, har han totalt sett vunnet 11 av 14 kamper, hvorav fem over spillere som var rangert blant de 20 beste i verden på det aktuelle tidspunktet.

Ruud selv vil for første gang komme seg inn blant topp 20 i verden etter Madrid Open, hvor han for øyeblikket ligger an til å klatre fra 22. til 16. plass.

Ytterligere klatring kan også det bli om han skulle gå helt til topps i Madrid.

– Alle er gode og har sine styrker. Casper har sjanser mot alle de som er igjen. Dagsform og lignende spiller inn, men det er helt klart muligheter, sier pappa Ruud.

I lørdagens semifinale venter italienske Matteo Berrettini, rangert som nummer ti i verden. I den andre semifinalen møtes Alexander Zverev og Dominic Thiem.

Ruud har slått Berrettini begge de to gangene de har møtt hverandre på grus tidligere – i andre runde i French Open i 2019 og i kvartfinalen i Italian Open i 2020.

FULL STREKK: Casper Ruud i aksjon under fredagens kvartfinale mot Alexander Bublik. Foto: RODRIGO JIMENEZ / EFE

Ruud har tatt stegene gradvis opp i verdenstoppen. I 2018 spilte han en Grand Slam-turnering for første gang, i 2019 kom han seg inn blant 100 beste på verdensrankingen og i 2020 vant han sin første ATP-turnering med seieren i ATP 250-turneringen Argentina Open.

I år kom han seg til fjerde runde for første gang i en Grand Slam-turnering under Australian Open, og nå er spørsmålet om kvartfinale i French Open også kan være et mulig mål for 22-åringen i den franske grusturneringen.

– Det er helt klart realistisk. Alle kamper er tøffe der også, og det er ingen spasertur frem til kvarten. Du vil ikke møte de store for tidlig, men de skal jo også komme seg dit, sier pappa Ruud.

PAPPA RUUD: Christian Ruud har i likhet med sønnen kommet seg til fjerde runde i Australian Open og tredje runde i French Open. Han tror Casper Ruud kan bli den første norske herren som tar seg til en kvartfinale i en Grand Slam. Foto: Pavel Golovkin / TT NYHETSBYRÅN

Med Ruuds rankinghopp etter ukens Madrid Open, har nordmannen en god mulighet til å bli seedet blant de 16 beste til den franske storturneringen. Da vil han i så fall ikke kunne møte en bedre rangert spiller før tidligst i fjerde runde.

Neste uke spiller Ruud Italian Open i Roma, mens han uken etter er påmeldt i ATP 250-turneringen i Genève. Den sveitsiske turneringen er også den eneste turneringen Roger Federer skal spille før French Open i Paris, som starter 30. mai.

– Det er én uke imellom Genève og Paris, men vi vil se an på kropp og slikt etter Roma med tanke på Genève, sier Christian Ruud.