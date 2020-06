Skiforbundet sikret seg 20 millioner kroner over to år da de i vår signerte avtalen med Sparebank 1 som hovedsamarbeidspartner de neste to årene. Men kort tid etterpå kunne Adresseavisen fortelle at avtalen satte Birgit Skarsteins Para Elitelag på sidelinja.

Mandag formiddag kan partene fortelle at paralaget likevel blir en del av avtalen.