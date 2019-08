Han slettet Norges eldste friidrettsrekord

Kristen Fløgstads 8,02 fra Bislett i 1973 hadde stått i 46 år frem til Kiplesund dro til tynnluften i spanske Sierra Nevada i et forsøk på å slå den.

Og det klarte han. Norges Friidrettsforbund melder at Trondheim-utøveren hoppet 8,10 i 1,9 sekunders medvind. Han noterte også 8,04 og 8,08 i to andre forsøk.

– Jeg har vært i god form lenge, men det gjelder å treffe med alt. Det gjorde jeg i dag, sier Kiplesund til friidrett.no.

Kanskje er det også mer på lager fra trønderen.

– Etter 8,04 og 8,08 avsluttet jeg med et sinnssykt langt dødt hopp. Jeg tror det var opp mot 8,30, fortsetter han.

Tidligere i år ble Kiplesund den andre nordmannen noensinne som har hoppet minst åtte meter. Det skjedde under et stevne i Göteborg, der han landet på 8 meter blank.

Fortsatt har han et lite stykke igjen til VM-kravet på 8,17. VM i Doha arrangeres i månedsskiftet september/oktober. Per dags dato ligger Kiplesund an til å bli kvalifisert på bakgrunn av ranking.