Heidi Løke er klar for Vipers. Det ble klart på en pressekonferanse fredag klokken 12.

– Når det ble som det ble, og jeg fortsatt har ambisjoner om å være i toppen ble det Vipers. De er Norges beste lag, og jeg har savnet å spille i Champions League, sa Løke på pressekonferansen.

– Drømmen er å komme til Final four igjen, sier Løke til Fædrelandsvennen.

På pressekonferansen ble det klart at de får hjelp av investorer for å hente stjernen.

– Vi har fått hjelp av en investorgjeng med Preben Monen i spissen, forklarte Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Har seks mesterskapsgull for Norge

Han vil ikke svare på hvor mye det har kostet klubben å hente veteranen.

Den 36-år gamle strekspilleren er en av norges mest meritterte håndballspillerne gjennom tidene, og en av de største profilene på det norske landslaget - der hun har vært viktig bidragsyter til seks mesterskapsgull. Hun har skrevet toårskontrakt med Vipers.

– Jeg trenger ikke si så mye om hvorfor vi signerte henne. Merittlisten hennes er lang. Når det ikke ble noe Larvik snappet vi henne opp. Hun kjenner mange av spillerne våre fra før, og har gode relasjoner til dem, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad, som også har vært Løkes trener i Larvik.

Hadde skrevet under for Larvik

– Vi får en robust spiller som er en lagspiller. Hun er treningvillig, tøff og setter en god standard, sier Gjekstad.

– Det betyr veldig mye at Ole Gustav er trener her. Han er en fantastisk god trener som jeg gleder meg til å jobbe med igjen, sier Løke.

Hun bekrefter at hun skal fortsette sin pendlertilværelse fra Sandefjord, som hun også gjorde mens hun spilte i Storhamar.

Løke hadde egentlig skrevet kontrakt med Larvik, men laget ble degradert på grunn av økonomisk trøbbel og fristilte alle spillerne sine tidligere i år.

Vipers har lenge vist interesse for strekstjernen som har herjet på linja både for Norge, Larvik, Györ og siste to sesonger for Storhamar.

– Det har vært en interesse helt siden 2013, men da var det ikke realistisk å få henne, sier Marcussen.

Løke blir gjenforent med Katrine Lunde, som hun også var lagvenninne med i Györ. Fredag kom det også frem at stjernekeeperen er nyoperert etter sin korsbåndsskade.