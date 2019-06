Det står ingenting i invitsjonen til pressekonferansen om hva det gjelder, men som Fædrelandsvennen og flere medier skrev onsdag, skal Heidi Løke være på vei til Vipers, så mye tyder på at det er hun som skal presenteres.

Vipers har lenge vist interesse for strekstjernen som har herjet på linja både for Norge, Larvik, Györ og siste to sesonger for Storhamar.