I fjor tok de EM-gull. Nå ryker mesterskapet.

Are Strandli og Kristoffer Brun kunne juble for et EM-gull i Glasgow i fjor. Nå skulle duoen prøve å gjenta den bedriften.

Men slik blir det ikke.

– Jeg er blitt kraftig forkjølet. Det får jo konsekvenser når man driver med idrett, sier Strandli.

Dermed så han ingen mulighet til å kunne hevde seg i mesterskapet som starter i Luzern på fredag.

– Blir man såpass dårlig, så har man ikke noe å stille opp med i et EM. Det eneste man gjør er å risikere at man blir enda dårligere og kan ødelegge resten av sesongen, sier han.

Kan være hell i uhell

Stavangerroeren er spesielt lei seg for at det går utover makker Kristoffer Brun. Ifølge Strandli har Brun vist ekstremt god form så langt denne sesongen.

– Det er jo utrolig kjedelig. Vi vant jo i fjor og vi hadde sett veldig frem til å kjempe om å forsvare den tittelen, sier roeren.

Han har nylig vært åpen om at det har gått mer trått denne sesongen enn i fjor.

– Skal man se positivt på det blir jeg nå tvunget til å slappe av, hente meg inn og få overskudd. Det kan bidra til at resten av sesongen blir en opptur.

Allerede om tre uker ruller verdenscupsirkuset videre, før årets store mål, VM i Østerrike, starter i slutten av august.

Russell Cheyne / REUTERS

Brun får ro likevel

Landslagssjefen er også lei seg over at duoen ikke får muligheten til å forsvare gullmedaljen.

– Det er klart det er kjedelig, men samtidig har han vært forkjølet i et par dager og det er blitt bare verre og verre. Vi får ta konsekvensene av dette, så ser vi hva vi kan gjøre videre, sier Johan Flodin.

Selv om Brun må stå over lettvekt dobbeltsculler sammen med sin partner, får han likevel muligheten til å hevde seg i mesterskapet.

Også på lettvektsfirer-laget har det vært sykdom. Dermed stepper Brun inn på laget, bekrefter landslagssjefen.

– Vi har hatt forkjølelsessymptomer i gruppen. Det ser ut til at vi skal få til å skjerme det ganske bra. Men det betyr at Kristoffer kommer inn på laget, sier Flodin.