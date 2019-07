Vipers må hit om de skal oppfylle Champions League-drømmen

I forbindelsen med åpningen av junior-EM for kvinner ble det klart at Budapest får fornyet tillit som arrangør av finalen, bronsekampen og semifinalene i mesterligaen for kvinner.

For tiden bygges det en ny arena med plass til 20.000 tilskuere i den ungarske hovedstaden, som har arrangert sluttspillet siden 2014.

Før den tid ble finalen i håndballen gjeveste klubbturnering spilt over to kamper.

Vipers Kristiansand er Norges beste håndballag for kvinner og satser stort på å heve seg i Europa. I vår viste sørlendingene muskler og sikret 3.-plassen i mesterligaen.

Larvik tok sølv i mesterligaen i 2015 da Final4-sluttspill ble arrangert for andre gang.

Kommende «Final four»-sluttspill finner sted 9.- og 10. mai. Herrenes sluttspill finner sted i tyske Köln slik regelen har vært siden 2010.