DOHA: Men trenerpappaen er på ingen måte skremt. Team Ingebrigtsen trekker ikke inn årene. I stedet kan det bli langt flere konkurranser på halvmilen i OL-sesongen, avslører Gjert overfor Aftenbladet.

Han fikk helt rett da han spådde at etiopierne som vanligvis kjemper mer for indivuell seier enn for laget, denne gangen ville samarbeide for å knekke guttene hans.