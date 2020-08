VM avlyst, men ekspert tror storløpene går som planlagt: – Folk er redde. De er advart.

Til tross for at sykkelsesongen er i gang for fullt, avlyses årets VM. – Litt rart, mener Mads Kaggestad.

Sykkel-VM skulle etter planen ha gått i sveitsiske Aigle-Martigny 20. til 27. september, men ble onsdag bekreftet avlyst.