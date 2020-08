Her legges grunnlaget for USA-gjennombruddet. Nå kan Ole (18) bli Norges nye NHL-proff.

Ishockey-håpet Ole Bjørgvik Holm (18) jaktes på av amerikanske storklubber. I høst kan han oppfylle den store guttedrømmen.

På armen har Ole Bjørgvik Holm tatovert «Phenomenal». Signe Dons

Nå nettopp

LØRENSKOG: Ole Bjørgvik Holm tar plass på benken og skjærer grimaser når han presser de 38 kilo tunge manualene i luften. Igjen og igjen.

Svetten renner ned fra det krøllete håret. Den energifylte musikken fra anlegget står i stil til intensiteten.

– Godt jobbet, Ole! roper trener Henrik Jakobsen.

På treningssenteret Sportytude i Lørenskog legges grunnlaget for en potensielt skjellsettende høst for 18-åringen. Det koster å drømme stort. Spesielt for en unggutt som ønsker å nå den absolutte verdenseliten.

– Mens andre drar på ferie, er jeg hjemme og trener. Jeg gjør alt jeg kan for å komme til NHL (verdens mest prestisjefylte ishockeyliga), sier Holm til Aftenposten.

Fakta Ole Bjørgvik Holm Født: 23. mai 2002 (18 år) Fra: Manglerud, Oslo Bosted: Ontario, Canada Høyde: 191 centimeter Vekt: 92 kilo Posisjon: Forsvar Tidligere klubber: Manglerud, Colorado Thunderbirds, Tri-City Storm Aktuell: Han er valgt ut på den årlige NHL-draften. Holm er rangert som nummer 116 Vis mer

Ole Bjørgvik Holm er et av Norges største ishockeytalenter. Signe Dons

Den amerikanske drømmen

Om kun noen dager reiser Holm tilbake til vertsfamilien i Canada. Der spiller han for ishockeyklubben Mississauga Steelheads. I det som av mange regnes som verdens beste juniorliga, har han bemerket seg.

Det er grunnen til at han går en hektisk høst i møte. I oktober skal NHL-klubbene plukke nye spillere fra den såkalte «draften». Det er en liste over de mest talentfulle amatørspillerne. Klubbene får i organisert rekkefølge velge hvem de ønsker på sitt lag.

På den svært eksklusive listen, står nordmannens navn. Det er dette øyeblikket han har ventet på siden han som 16-åring tok sats ut i voksenlivet og flyttet til USA.

– Jeg tenkte i ung alder at «hvis jeg skal bli noe i ishockey, så må jeg komme meg utenlands». Jeg måtte komme meg nærmere drømmen som er NHL, forteller han.

Han valgte bort trygge Norge, venner og familie. Alt som gir ham større mulighet for å lykkes, er blitt prioritert.

– Jeg mener at hvis du brenner for noe, må du gå all-in. Ikke la noe holde deg tilbake. Har du lidenskap for det du driver med, så følg hjertet ditt, gjør det som føles best for deg, sier Holm.

Fakta NHL-draft Hvert år blir det beste amatørspillerne tilgjengelig for NHL-klubbene i den såkalte «draften». Etter tur velger klubbene hvilke spillere de ønsker. Rekkefølgen bestemmes ut ifra plasseringen lagene havnet på sesongen før. De svakere rangerte lagene får en fordel ved å velge først, slik at man skal forsøke å sikre en så jevnbyrdig liga som mulig. Årets «draft» skulle i utgangspunktet bli arrangert i sommer, men er på grunn av koronaviruset flyttet til 9. og 10. oktober. Ole Bjørgvik Holm er rangert som nummer 116 blant de nordamerikanske utøverne. Calle Spaberg Olsen (Vålerenga) og Sander Voll Engebråten (Storhamar) er på listen over de europeiske utøverne. Totalt er 22 nordmenn blitt draftet av NHL-klubber gjennom tidene. Vis mer

Nordmannen spiller for Mississauga Steelheads i Ontario Hockey League (OHL) CW Photography

Blitt kontaktet av «halve» NHL

Holm har fått tydelige indikasjoner fra trenere og agenten om at han vil bli plukket ut. Han blir «forundret» om det ikke skjer, men tar samtidig ingenting for gitt. At han er ettertraktet, er det ingen tvil om.

Han har allerede snakket med Chicago Blackhawks, Boston Bruins, Winnipeg Jets, Vegas Golden Knights, Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers, New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs og Edmonton Oilers.

Dette er klubber som normalt ville prydet veggen på gutterommet.

– Jeg kommer ikke på alle nå, sier han og teller på fingrene.

– Men det har vært 12–15 klubber som har tatt kontakt.

Nordmannen har møtt klubbrepresentanter i garderoben etter kamper, blitt tatt med ut på fine restauranter og svart på utfyllende spørreskjemaer.

Klubbene ønsker å vite alt om ham: Familie, holdninger, trivsel, treningsrutiner, selvbilde og livssyn. Ingen ting overlates til tilfeldighetene når de plukker ut det de håper er en kommende ishockeystjerne.

– Det er en veldig grundig prosess. Du kan være så god du vil i ishockey, men mangler du det andre er de ikke interesserte. Da er du ikke moden nok, poengterer han.

Ole Bjørgvik Holm trener to ganger om dagen. Det er kun på søndager han hviler. Signe Dons

Trener Henrik Jakobsen har gjort ishockeytalentet klar til den nye sesongen. Signe Dons

– Kan ikke gå halvveis inn

Siden han var tre år, omtrent før han lærte å gå, har han stått på skøyter. Han var en habil fotballspiller i ungdomsårene, ifølge seg selv, men det kunne ikke måle seg med kjærligheten til ishockey.

Holm har gått gradene i Manglerud. Han har måttet yppe seg med 4–5 år eldre motstandere gjennom oppveksten. Som yngstemann på laget, lærer man på den harde måten.

Da han var 16 år flyttet han til USA for å gå på college i Denver, Colorado. Men etterhvert måtte han ta et tøft valg: Han valgte bort skolen for å flytte til Canada og spille på heltid. Han var lei, og skolen ble til slutt et forstyrrelseselement.

Nå er det ishockey fra tidlig på morningen, til sent på kveld. Ofte 9–10 timer om dagen.

– Det er noen som gjør skole også, men de er kanskje ikke helt på det samme «mindsettet» som andre. Jeg gjør alt jeg kan for å bli NHL-proff. Det er sånn det må være om man skal nå toppen. Du kan ikke gå halvveis inn, forteller Holm.

Ole Bjørgvik Holm har vært i samtaler med 12–15 NHL-klubber. CW Photography

Manglerud-talentene

Dagens trening nærmer seg slutten. Trener Jakobsen kaster en energibar til Holm. 18-åringen får en liten pust i bakken, men snart venter det en brutal avslutningsøkt på spinningsykkelen.

– Han er langt foran mange i sin aldersgruppe. Fysisk er han en seniorspiller, det er det ikke tvil om, forteller Jakobsen.

Jakobsen studerer styrke- og kondisjonstrening i London. 1. september skal han begynne å jobbe for U18-laget til Fulham, som tirsdag rykket opp til Premier League med seniorlaget.

Treneren jobber også med eliteseriespillere som Daniel Sørvik (Vålerenga), Petter Grønstad (Lillehammer) og Jeppe Meyer (Stavanger Oilers). Og ikke minst Mathias Emilio Pettersen (20), som nylig signerte for NHL-klubben Calgary Flames.

Pettersen og Holm er begge fra Manglerud, gode kompiser og deler samme drøm om å lykkes i NHL.

Snart kan det være Holms tur.