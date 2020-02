I starten av januar kom finansieringen på plass til forprosjektet for realiseringen av «Arktis Arena» på Storelva, et kombinert hopp-, kombinert- og langrennsanlegg som skal ligge i Akselkollen like bak Storelva skistadion.

Hugo Bardo er styremedlem i Kvaløysletta skilag og en av dem som jobber tettest med prosjektet. Han forteller at de er i sluttfasen av forprosjektet.