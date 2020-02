Vinna Søyland Dahle startet fjorårssesongen lovende med seier i Siddisløpet og solid ny personlig rekord. Etter den gode åpningen så startet problemene for Skjalg-utøveren. Sykdom og skader satte hun ut av spill stort sett resten av sesongen.

Nå har hun fått trent jevnt og trutt over en lengre periode, og det fikk hun en ettertrykkelig belønning for på dagens halvmaraton i Barcelona. Der løp hun inn til 1.13,19, som var under det norske EM-kravet til Paris i august.