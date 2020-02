VM-nedtur for Norge: – Jeg er fly forbanna

Norges Sverre Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Hallgeir Engebråten stilte til start på VM i lagtempo i Salt Lake City.

Norges trio åpnet bra, og Hallgeir Engebråten gjorde en solid jobb da han lå i front og dro Bøkko og Pedersen.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er nesten flaut

Men så raknet det for Norge. På de siste rundene var Norge sjanseløse, og rundetidene var for svake.

Engebråten slet også med å henge med tempoet til Pedersen og Bøkko i front.

Norge endte til slutt med tiden 3.41,23, 6,54 sekunder bak vinnertiden. Kun New Zealand havnet bak Norge på lagtempoen.

– Det er ikke bra nok, vi blir pisset på så det synger. Det er nesten flaut å gå her. Men vi taper som et lag og vinner som et lag, sa Sverre Lunde Pedersen til Viasat 4 etter løpet.

Også Hallgeir Engebråten var også langt nede etter den dårlige plasseringen.

– Det var helt jævlig. Jeg måtte begynne å grave ut tidlig og det sa stopp. Det var nesten bare å gi opp, etter tre runder lurte jeg på om jeg skulle komme i mål. Jeg er fly forbanna ettersom jeg har følt meg veldig sterk. Jeg er frustrert, men slik er livet, sa Engebråten.

Ny verdensrekord

Norge kjørte ut i par to med Nederland, og sistnevnte satte ny verdensrekord på distansen med tiden 3.34,68.

Nederland tok dermed VM-gullet. Japan tok sølv med tiden 3.36,41, mens Russland tok bronse med tiden 3.37,24.