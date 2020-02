Hesten Litop løfter frambeina, tar sats og hopper over det første hinderet på drøyt en meter. Han galopperer videre før han tar sats for å hoppe igjen, men denne gangen hopper han for lavt og bommen faller ned.

– Prøv igjen, sier trener Kenneth Sande til rytter Madeleine Berheim Skår (17), og kjører rullestolen litt lenger ut på ridebanen for å få bedre overblikk.