Lillestrøm-helt Rune Richardsen er død

Tidligere Lillestrøm-spiller Rune Richardsen er død, 60 år gammel.

TIDLIGERE LSK-SPILLER: Rune Richardsen (t.h.) spilte for Lillestrøm mellom 1980 og 1987. Vis mer

Det er Lillestrøm som melder om dødsfallet til sin tidligere helt på sine hjemmesider.

«Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Rune Richardsen er død», skriver Lillestrøm tirsdag.

Richardsen debuterte for Lillestrøm allerede som 17-åring og spilte for romeriksklubben fra 1980 til 1987. Han var med på å vinne cupen i 1985 og serien i 1986. Richardsen spilte også cupfinalen i 1986 – den gang tapte Lillestrøm 1–4 for Tromsø.

– Jeg kjenner han først og fremst som en god kompis fra tiden i Lillestrøm. Han var en veldig pliktoppfyllende spiller, løpssterk og teknisk begavet. Det var en utrolig trist nyhet å høre, sier tidligere lagkamerat Arne Erlandsen til VG.

Erlandsen, som også har vært Lillestrøm-trener, var en del av laget som vant cupen i ’85 og serien i ’86.

MESTERE: Dette laget ble cupmestere i 1985 etter 4–1-seier over erkerivalen Vålerenga i finalen. Foran: Gunnar Halle, Tom Sundby, Inge Bjerklund, Bjørnar Erlandsen, Georg Hammer, Arne Erlandsen, Rune Richardsen og Leif Hansen (ass. trener). Bakerst: Tom Lund (trener), Bjarne Sognnæs, Kjell Erik Viken, Arne Amundsen, Andre Krogsæter, Bård Bjerkland, Joar Vaadal, Ole Dyrstad og Tor Inge Smedås. Vis mer

– Det kom som et sjokk da jeg fikk vite det. Veldig vondt. Rune var en veldig fin kar. Han var en av de yngste som debuterte på Lillestrøm, og ble norgesmester som junior, sier LSK-æresmedlem Ivar Hoff til VG.

– Jeg har ikke hørt noen si ett negativt ord om ham, forteller Hoff.

Hoff er både tidligere Lillestrøm-spiller og Lillestrøm-trener, men var også visepresident i Norges Fotballforbund da Richardsen fikk sine fire landskamper.

– Han var blant de beste. Tom Lund sa at Gunnar Halle Gunnar HalleHalle spilte på motsatt side, og utgjorde kantparet med Richardsen i løpet av Richardsens beste år. Halle spilte på laget som vant cupen og serien i 1985 og 1986. Halle ble senere utenlandsproff og har spilt for klubber som Leeds og Wolverhampton. Han spilte 64 landskamper for Norge. og Rune Richardsen var de to beste flankespillerne den gangen. Mer enn det trenger ikke jeg å si, forteller Hoff.

Richardsen spilte 104 kamper for de kanarigule og scoret tolv mål. I 1986 fikk midtbanespilleren tillit på landslaget og spilte fire landskamper for Norge mellom 1986 og 1987. Det samme antallet som sin far, Oddvar Richardsen.

Bare 25 år gammel ga høyreflanken seg i Lillestrøm for å fokusere på å komme seg ut i arbeidsmarkedet.

– Han var en fantastisk god spiller, og ga seg altfor tidlig. Men jeg har respekt for en slik avgjørelse, forteller Hoff.