Verdensstjerne politianmeldt for trusler under Finnmarksløpet

Iditarod-vinner og VM-leder Thomas Wærner (50) anklages for å ha truet konkurrenten Kristoffer Halvorsen (34) under det pågående verdensmesterskapet i Norge.

REGJERENDE MESTER: Thomas Wærner var i sentrum under starten av Finnmarksløpet i Alta sist fredag. Målgang er lørdag.

14.03.2023 16:28 Oppdatert 14.03.2023 17:14

Wærner er Norges mest profilerte hundekjører med seirer i Finnmarksløpet, Femundløpet og Iditarod. Sistnevnte spenner seg over 1500 kilometer i Alaska og regnes som verdens tøffeste og mest prestisjefylte ritt. Han driver også en av Norges mest anerkjente kenneler.

Under det pågående Finnmarksløpet, som i år har VM-status, oppsto det søndag en hendelse som har ført til at konkurrent Kristoffer Halvorsen valgte å bryte løpet.

Halvorsen sier at han på «checkpoint» i Tana ble utskjelt av Wærner.

– Wærner snakker om at en av handlerne mine har filmet ham, noe som ikke er sant. Hadde det vært tilfelle, hadde det likevel ikke vært ulovlig, sier Halvorsen og fortsetter:

– Han skriker til meg med fingeren oppi trynet mitt. Plutselig sier han at han skal fly to menn opp fra Oslo som skal fotfølge meg og overvåke meg på snøscooter resten av tiden jeg er her i Finnmark, sier Halvorsen.

Tirsdag ettermiddag leverte Halvorsen en anmeldelse på Wærner til politiet i Kirkenes.

– Vi kan bekrefte at det er mottatt en anmeldelse på trusler fra en deltager på Finnmarksløpet. Truslene skal ha blitt framsatt ev en annen deltager, sier jourhavende jurist i Finnmark politidistrikt, Eve K. Remmen, til VG.

Thomas Wærner opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere anklagene som fremkommer i denne saken eller politianmeldelsen mot ham.

Halvorsen sier han var i avhør på Kirkenes politistasjon tirsdag ettermiddag.

STOR PROFIL: Thomas Wærner har vunnet flere av verdens mest prestisjefylte hundeløp.

Ved siden av Halvorsen under intervjuet med VG sitter kjæreste Birgitte Næss, som er Wærners ekskone, og to av medhjelperne.

– Jeg blir redd og har valgt å bryte løpet fordi jeg ikke føler meg trygg, sier Halvorsen.

OPPRØRTE: Birgitte Næss og Kristoffer Halvorsen avbildet med hunden Vegas.

Frode Flathagen er president i Norges Hundekjørerforbund, som arrangerer VM. Han opplyser at begge utøverne har mottatt en advarsel etter hendelsen.

Ifølge Halvorsen ble han kalt inn til et møte med presidenten natt til mandag.

– Flathagen kom til bobilen vår midt på natten og var sint som et lemen. Han ga meg så ørene flagret, selv om jeg ikke hadde gjort noe galt. Han hadde kun innhentet Wærnes versjon før møtet med meg.

President Flathagen svarer slik på påstandene:

– Det jeg kan bekrefte, er at jeg hadde et møte med begge nevnte utøvere natt til mandag. Begge har fått samme advarsel fra meg. Den er fra styret i Norges Hundekjørerforbund, sier Flathagen til VG.

PROFIL: Thomas Wærner driver en stor kennel ved siden av hundekjøringen.

Presidenten ønsker ikke å kommentere konflikten ytterligere så lenge VM pågår.

Det inkluderer Halvorsens kritikk mot hvordan ledelsen i Finnmarksløpet og Norges Hundekjørerforbund har håndtert situasjonen. Han mener de har forsøkt å legge lokk på saken og reagerer på at Wærner ikke har blitt tatt ut av VM.

– Det er ikke holdbart, sier Halvorsen og legger til:

– Alt må fram i dagens lys. Hvis ikke kommer vi oss ikke videre. Jeg elsker hundekjøring, men slik det har blitt nå, så er det helt forkastelig. For min del er det totalt uinteressant å være med på.

– Det er ikke normalt, dette her. Det er totalt galskap, sier Næss.

– Vi har et regelverk som skal håndtere uhøvelig atferd. Finnmarksløpet har gått ut i media og sagt at de har hatt avklaringer på roller fordi de gjorde en del feil i fjorårets løp. Nå dukker problemet opp igjen, bare i en annen kledning, sier Næss, som selv er fersk norgesmester.

FERDIG MED SPORTEN: Kristoffer Halvorsen ønsker ikke å delta i Finnmarksløpet mer hvis det ikke skjer endringer.

I fjor omtalte VG en sak hvor flere i miljøet anklaget Wærner for å ha satt dyrevelferden i fare da han vant Finnmarksløpet 2022.

Wærner ble senere enstemmig frikjent av Norges Hundekjørerforbund.

Ifølge Halvorsen og Næss har de blitt møtt med misnøye i miljøet etter dette. Under VM skal de ha opplevd å bli sett på med argusøyne, noe Halvorsen og teamet mener er på grunn av varslingen om Wærner i fjor.

– Jeg bryter Finnmarksløpet fordi jeg har blitt skjelt ut, truet og føler meg utrygg. Løpsledelsen gjør ingenting med det. Det er ikke noe vern her, mener Halvorsen.

Rennleder Rita Hallvig skriver i en e-post til VG at de har tatt saken på alvor.

– Finnmarksløpet har behandlet denne og andre jurysaker i årets løp fortløpende. Det betyr av vi tar alle saker på alvor. Vi forholder oss til regelverket. At deltagerne enkelte ganger ikke er enig i en avgjørelse, kan ikke juryen ta hensyn til. Hvis deltagere vil bryte løpet på grunn av at han er uenig i en juryavgjørelse, er dette deltageren sitt eget valg.

Finnmarksløpet avsluttes lørdag. Thomas Wærner leder og ligger an til å bli verdensmester.