Nå frir Rosenborg til de unge - kutter prisen på sesongkort

RBK har innsett at veien til å fylle Lerkendal går via barn og unge.

Pernille Grut Sørlie er publikumsansvarlig i RBK.

19 minutter siden

– Den desidert største endringen er at vi har gjort noen grep for å forynge vårt publikum, sier Rosenborgs publikumssjef Pernille Grut Sørlie.

Fredag starter Rosenborg salget av sesongkort for neste sesong. Og klubben tar konkret grep for å tekkes et yngre publikum. Målet er å øke sesongkortsalget blant barnefamilier og ungdom.