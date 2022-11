Mener stortapet stopper salg: – Jeg håper nesten jeg blir i Molde

Sivert Mannsverk (20) har hatt en fantastisk sesong i Molde, men en kamp klarer han ikke å legge bak seg.

STORSPILLER: Sivert Mannsverk (t.h) har vært strålende i Molde denne sesongen.

17. nov. 2022 08:02 Sist oppdatert nå nettopp

Sivert Mannsverk arrow-outward-link ble kåret til årets unge spiller av en jury i Eliteserien. Etter 2–1-seieren mot Vålerenga arrow-outward-link fikk han beskjed om at han er tatt med i landslagstroppen arrow-outward-link til Ståle Solbakken.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Mannsverk til VG.

Mannsverks gode prestasjoner har ført til spekulasjoner om en overgang til utlandet. Han mener selv at 0–4-tapet mot Gent i Conference League arrow-outward-link kan ha satt en stopper for det.

– Det er et stort utstillingsvindu. Bortekamper i Europa er kanskje de lag ser mest på, for det er gress og atmosfæren er litt annerledes, sier Mannsverk.

– Irriterer den kampen deg fortsatt?

– Jeg tror samtlige som spilte den kampen irriterer seg, men jeg er veldig selvkritisk og jeg sliter litt med det, svarer han.

ETTERTRAKTET: Datro Fofana kan bli et hett salgsobjekt.

Det er ikke bare Mannsverk som er et attraktivt salgsobjekt i Molde. Datro Fofana (19), Emil Breivik (22) og Ola Brynhildsen (23) har alle blitt linket bort.

– Jeg har kontrakt i Molde frem til 2024, så alt utenom får du ta med agenten min. Alt kan skje i fotball, men jeg har kontrakt i Molde som jeg må forholde meg til, så det tenker jeg ikke så mye på, sier Ola Brynhildsen til VG.

– Jeg håper og tror vi får beholde de aller fleste. Men hvis det kommer bud vi ikke kan vi si nei til, så er det riktig å selge også, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

Mannsverk mener at stortapet mot Gent arrow-outward-link kan ha ført til at europeiske klubber har fått litt kaldere føtter for flere av Molde-spillerne.

– Det er klart at den kampen var viktig for å kanskje legge inn støtet på flere spillere, som Fofana, Brynhildsen og Breivik, unge spillere som har gjort det bra. Det er klart at de ser på de kampene og kanskje avventer litt. Det er jo positivt for Molde, med tanke på at vi vil beholde de fleste til neste år, forteller han.

Selv er han innstilt på å bli værende i klubben.

– Det kommer nok til å sitte langt inne å ta det neste steget nå. Jeg håper nesten jeg blir i Molde neste år også, for jeg trives såpass godt her, avslutter Mannsverk.