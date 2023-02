Dette mesterskapet arrangeres for første gang - i Stjørdal: - Det er allerede en suksess

Det Adressa-sendte Landsskytterstevnet trekker for første gang innendørs. Og deltagerne strømmer til.

ARRANGØRER: Assisterende generalsekretær i DFS, Terje Vestvik, LS-leder Harald Denstad, leder for skytterteknisk Arild Moen og Elin Irene Berge i Stjørdalshallen. I midten en maskot.

02.02.2023 16:59

Mens elevene på Ole Vig videregående skole i Stjørdal lever sine vanlige liv, foregår det store ting i hallen i samme bygg. Skyteskiver måles opp, tepper legges, kameralinser pusses.

Kort fortalt, det går i ett. Det gjorde det hele onsdagen, det samme gjelder torsdagen. Og sannsynligvis deler av fredagen.

Det som skjer er Landsskytterstevnet (forkortet LS) i Stjørdalshallen, som går av stabelen fredag formiddag og varer helt til søndags kveld.

Faktisk er dette et helt unikt stevne. For aller første gang arrangerer Det Frivillige Skyttervesen (forkortet DFS) sitt tradisjonsrike Landsskytterstevnet innendørs.

– For første gang arrangeres det to LS-er i løpet av ett år, i stedet for ett. At det skulle hete LS satt utrolig langt inne. I 2019 sa tinget i DFS at det fikk man ikke kalle det. Men etter et par år har de snudd, og nå er vi her.

Premier i lange baner

Det forteller Terje Vestvik stolt. Han er assisterende generalsekretær i DFS og har sammen med LS-leder Harald Denstad, leder for skytterteknisk Arild Moen og premieansvarlig Elin Irene Berge tatt med seg Adresseavisen inn på kontoret hvor premiene oppbevares.

Som det for øvrig ikke er manko på. Her et det sølvtøy nok til å bli misunnelig på.

– Jeg tror premiene er noe skytterne setter pris på. Det er en sterk premiekultur i DFS. Blant annet får en tredjedel av alle deltagerne med seg en glasspokal, sier Berge.

– Sølv og medaljer er DFS, skyter Vestvik inn, med trykk på er.

I tillegg er det innført en laurbærkrans til skytterkongen- eller dronningen. Alt for å gjøre det størst mulig, i følge arrangøren.

PREMIER: Elin Irene Berge viser frem noe av hva de beste skytterne kan vente seg.

Langt rimeligere

At Landsskytterstevnet for aller første gang havner under tak går ikke upåaktet hen hos deltagerne. I all hovedsak på den positive måten.

LS-leder Harald Denstad forteller at det er mange fordeler med å skyte innendørs.

HER BLIR DET LIV: Slik så Stjørdalshallen ut, et lite døgn før kruttrøyken overtar.

Først og fremst den åpenbare - at man er skjermet for vær og vind.

Men innendørsskyting er også langt rimeligere enn utendørs.

– Det er ti ganger dyrere å skyte ute. Her sitter skytterne på samme avstand som skiskytterne (15 meter), mens utendørs er det 100 meter. Innendørs-ammunisjon koster omtrent én krone skuddet, mens utendørs er det mellom ti og tolv kroner.

KLARE TIL BRUK: Totalt er det satt opp 50 skyteskiver i Stjørdalshallen.

Stor-påmelding

Attraktiviteten ved å være innendørs har gitt seg til utslag på påmeldingslistene. Før påmeldingen åpnet håpet Vestvik på rundt 800 deltagere.

Totalt er det 1650 skyttere fra hele landet som skal i aksjon i Stjørdal i helgen.

– Kan man allerede kalle dette for en suksess?

– Uten tvil, slår gjengen fast.

Hvert eneste skudd, hele helgen gjennom, kan du følge direkte på adressa.no.

Fakta Programmet FREDAG: 10.50 - 17.50: Skyting 15 meter lag 18.00 Åpningsseremoni 18.40 - 22.00: Skyting 15 meter lag LØRDAG: 08.30 - 22.00: Skyting 15 meter lag SØNDAG: 08.00 - 10.15: Lagskyting etapper 10.30: Lagskyting finale etappe 1 10.50: Lagskyting finale etappe 2 11.10: Lagskyting finale etappe 3 11.40: 1/8 finale Ola Five 11.45 1/8 hurtigfinale Ola Five 11.50 - 12:00: 1/4 hurtigfinale lag Ola Five 12.05: Hurtigfinale semifinale 12.15 - 12:25: finale 1, 2 & 3 12.40: Innledende finale R og ER 12.55: Innledende finale V65 og V73 13.10: Finale R, ER, V65 og V73 14.00: Innledende finale KI. J, V55 14.15: Innledende finale KI. 2, EJ 14.30: Siste finalelag J, EJ, 2, V55 15.20 - 16.05: Finaler Vis mer

Fremdeles stigma

Samtidig er arrangørene interesserte i å få flest mulig til å ta turen innom Stjørdalshallen, som skilter med gratis inngang og parkering.

De opplever at det fremdeles er stigma knyttet til skyting. Spesielt i byene.

– DFS har fokus på rekruttering til byene. Der har det vært lite rekruttering de siste årene. Storbyene opplever skyting som farlig. Dette er fremdeles en landsens sport, sier Moen.

– Derfor har vi bedt folk om å komme og se. Vi vil senke terskelen for at våpen ikke er farlig, sier Denstad.

– Vi vil legge til rette for god våpenkultur. Det er bare å se hva som skjer i andre land, der man driver med uorganisert skyting og våpenkulturen ikke er bra, legger Moen til.

KLARE: Assisterende generalsekretær i DFS, Terje Vestvik, LS-leder Harald Denstad og leder for skytterteknisk Arild Moen er klare for en hektisk helg.

Får minister-besøk

Innendørs-LS 2023 går som nevnt over tre dager, hvor de innledende rundene går over fredag og lørdag. Søndag er en ren finaledag.

Dessuten vil det være en såkalt Ola Five-skyting, også kjent som hurtigskyting.

Åpningsseremonien skjer fredag klokken 18, der blant annet forsvarsminister (og tidligere Steinkjer-ordfører) Bjørn Arild Gram vil delta.

– Det må da være mye bedre å se på dette på lørdagskvelden enn på MGP. Det er er for særingene, sier Moen, til stor latter fra de andre.

Adresseavisens direktesending starter klokken 10.30 fredag.