Amalie Iuel sliter etter coronasykdom – vurderer å droppe løp

TENERIFE (VG) Hekkeløper Amalie Iuel (28) ble coronasyk i romjulen. Nå forteller hun at kroppen fortsatt ikke spiller helt på lag.

PÅ STARTSTREKEN: Her er Amalie Iuel klar for semifinale i München i fjor sommer. Nå er hun usikker på om hun stiller fra start i innendørssesongen.

– Det er litt småskummelt at sesongen skal være i gang om to uker. Jeg ble ikke skikkelig dårlig, men jeg har slitt litt med høy puls og ganske tunge dager på trening, sier Iuel til VG.

– Så du er rett og slett litt småbekymret?

– Ja, det føles som om jeg er skikkelig utrent og at jeg er i dårlig form. Det vet jeg at jeg ikke er. Før covid hadde vi kjempegod trening i høst og vinter, så jeg vet at formen burde bli bra. Når man løper økter og ikke kjenner igjen pusten, så er det ikke konkurranse som frister mest.

VG møter 28-åringen ved Playa de las Américas på Tenerife, hvor hun har vært to uker på treningsleir sammen med trener Leif Olav Alnes og løpekollegaene Karsten Warholm og Elisabeth Slettum.

Iuel forteller at hun fikk påvist corona 1. juledag. Hun hadde lette forkjølelsessymptomer, men i etterkant har hun slitt med høy puls.

Nå er det ikke sikkert hun får til å stille på startstreken i Karsten Warholms stevne i Ulsteinvik 2. februar.

– Det er litt frustrerende når innendørssesongen er rett rundt hjørnet. Jeg håper at selv om jeg ikke kommer i gang helt i begynnelsen av sesongen, så kan jeg kanskje jeg få med meg noen stevner senere hvis ikke formen plutselig endrer seg.

– Du vurderer rett og slett å stå over de første løpene?

– Jeg må se an. Jeg må ta det dag for dag. Jeg kjenner allerede at det begynner å bli bitte litt bedre, men det er fortsatt et stykke igjen. Det som er fint med innendørssesongen er at det blir et avbrekk fra resten av treningen.

Da VG møter Iuel & Co. på løpebanen på Estadio Antonio Domínguez Alfonso, forteller hun at det er spesielt på de rolige treningsøktene med aerob trening, hvor det ekstra fokus på pusten, at hun merker at formen ikke er som den skal.

– Jeg må bare fokusere på å bli ordentlig frisk så jeg kjenner igjen kroppen. Frem til det kan jeg ikke pushe for mye, men jeg skal nok komme meg tilbake.

PS! Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen måtte avbryte høydeleir i Sierre Nevada grunnet sykdom.