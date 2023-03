Aamodt Kilde inn til soleklar ledelse – er sikret utforkulen

Aleksander Amodt Kilde (30) leder utforrennet i Aspen når 15 løpere har kjørt. Han er også sikret sammenlagtseieren i utfor i verdenscupen for andre sesong på rad.

04.03.2023 19:23 Oppdatert 04.03.2023 19:41

Løpet pågår fortsatt. VG oppdaterer saken.

Det var de to italienerne Dominik Paris og Florian Schieder som delte ledelsen før det var Aleksander Aamodt Kildes tur til å kjøre ned bakken i Aspen i USA. 30-åringen vartet opp med prikkfri kjøring og suste inn til soleklar ledelse.

James Crawford fra Canada er den som har vært nærmest å true Aamodt Kildes ledertid. Han ligger hele 61 hundredeler bak. Marco Odermatt er foreløpig nummer tre, bare to hundredeler bak Crawford.

Ikke bare kan det bli verdenscupseier nummer 21 for Aamodt Kilde, han er også sikret sammenlagtseieren i utforcupen. Det ble klart da østerrikske Vincent Kriechmayr kjørte inn bak nordmannen.

Lenge så det også ut til at det kunne bli dobbelt norsk. Adrian Smiseth Sejersted var bare 21 hundredeler bak Aamodt Kilde før den siste sektoren, men så kjørte 28-åringen ut. Dermed ble det nok en nedtur for Sejersted.

Fredag lå han an til å ta sin første verdenscupseier, men på grunn av tøffe værforhold ble rennet avlyst. Verdenscupreglene krever at 30 løpere gjennomfører for at et resultat skal være gyldig. Da bare 24 løpere hadde fullført, ble dermed ikke seieren tellende.