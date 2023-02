Beskjeden fra VM-sjefen i Trondheim gleder gullvinneren

Gyda Westvold Hansen gikk inn til et overlegent gull i Planica. Nå ser det lyst ut for at det blir flere VM-øvelser for kombinertstjernen i Trondheim om to år.

Gyda Westvold Hansen felte noen gledestårer da hun gikk inn til karrierens andre VM-gull i Planica. Om to år kan hun få flere muligheter til å ta VM-medaljer.

24.02.2023 16:06

PLANICA: – Det er veldig bra og positivt for sporten. Også syns jeg vi fortjener like mange individuelle øvelser som gutta. Den beskjeden er jeg glad for å høre.

Gyda Westvold Hansen taklet forventningspresset og favorittstempelet fredag, og gikk inn til sitt andre VM-gull i karrieren.

